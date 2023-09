Firmy we Francji ograniczają pracę zdalną, ale pracownicy są temu przeciwni

We Francji brakuje nauczycieli. Odchodzą z zawodu przez niskie pensje Związki zawodowe nauczycieli SNES-FSU twierdzą, że w co drugim gimnazjum lub liceum we Francji brakuje po rozpoczęciu roku szkolnego co najmniej jednego nauczyciela. Pedagodzy odchodzą z zawodu z powodu niskich płac i trudnych warunków pracy w szkołach na przedmieściach.