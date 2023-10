Firmy w "socjalach". Według PIE blisko połowa aktywnie z nich korzysta

Social media służą firmom do budowania marki i komunikacji z klientami, oraz do prowadzenia sprzedaży - wskazali analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Jak dodali, już 48 proc. firm korzysta z mediów społecznościowych w celach biznesowych, a dekadę temu było to 19 proc.

fot. Pixabay / / Pexels

Jak wynika z Tygodnika Gospodarczego PIE, ponad 80 proc. dużych przedsiębiorstw wykorzystywała media społecznościowe w celu tworzenia wizerunku lub marketingu produktów (76 proc.) oraz do rekrutacji pracowników (58 proc.).

"W 2023 r. już blisko połowa (48 proc.) firm wykorzystywała media społecznościowe w celach biznesowych. Jeszcze dekadę temu było to 19 proc." - podało PIE.

Jak wskazano, social media służą nie tylko do budowania własnej marki i jako kanał komunikacji z klientami, ale także do prowadzenia sprzedaży.

PIE, powołując się na dane GUS, przekazał, że 18 proc. małych, średnich i dużych przedsiębiorstw prowadziło w 2022 r. sprzedaż elektroniczną. Najczęściej firmy realizowały e-sprzedaż za pośrednictwem własnych stron internetowych lub aplikacji mobilnych (13 proc.). W 2023 r. stronę internetową miało dwie trzecie przedsiębiorstw (67 proc.), a ponad 4 proc. oferowało klientom aplikację do pobrania na smartfon. Z otwartych danych korzystało 15 proc., głównie duże firmy. Przedsiębiorcy korzystali przede wszystkim z danych gospodarczych i finansowych.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny. (PAP)

