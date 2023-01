Firmy rekrutują, ale nie ma chętnych. Czarny scenariusz dla pracodawców

Górnicy z JSW chcą kolejnej podwyżki. Żądają spotkania z Sasinem

Związkowcy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) w trybie sporu zbiorowego wystąpili we wtorek do zarządu firmy o 25-procentową podwyżkę wynagrodzeń. Zwrócili się też do rady nadzorczej o negatywnie zaopiniowanie planu techniczno-ekonomicznego spółki, który - według związków - zakłada zamrożenie płac.