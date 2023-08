Firmy pożyczkowe mają się dobrze. Polacy dalej chętnie się zapożyczają

Efekt szminki. W czasach wysokiej inflacji inwestujemy… w siebie „Efekt szminki” to teoria ekonomiczna, która zakłada, że w czasach kryzysów i spowolnienia gospodarczego wzrasta zainteresowanie dobrami luksusowymi o mniejszej wartości. I choć badania nie dowiodły jej słuszności, to, jak pokazują dane OLX, w czasie wysokiej inflacji rzeczywiście coraz chętniej szukamy drobnych, ale luksusowych przyjemności. A robimy to w internecie.