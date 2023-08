Firmy planują podwyżki płac. Tak wynika z raportu NBP

Udział firm prognozujących podniesienie płac w perspektywie kolejnych 12 miesięcy wyraźnie wzrósł (do 75 proc.) osiągając jedną z najwyższych notowanych dotąd wartości - podano w najnowszej wersji raportu NBP "Szybki Monitoring".

fot. Sheviakova Kateryna / /

Udział firm prognozujących podniesienie płac w perspektywie kolejnych 12 miesięcy wyraźnie wzrósł (do 75 proc. z 72 proc., s.a.), osiągając jedną z najwyższych notowanych dotąd wartości. Po raz kolejny zmniejszyła się natomiast średnia wysokość planowanych w perspektywie kwartału podwyżek wynagrodzeń (do 6,7 proc. z 7,8 proc., s.a.). Obniżyła się również mediana deklarowanych podwyżek (do 5,0 proc. z 7,0 proc.). Także w perspektywie rocznej skala prognozowanych podwyżek była mniejsza niż przed kwartałem: jej średnia wartość obniżyła się do 8,4 proc. (z 8,8 proc.), a mediana rozkładu do 8,0 proc. (z 8,9 proc.)" - napisano.

Z badania NBP wynika, że udział firm prognozujących podwyżki wynagrodzeń w horyzoncie kolejnych 3 miesięcy nie zmienił się istotnie wobec poprzedniego kwartału (43,6 proc. wobec 44,0 proc. s.a.) i był wyraźnie wyższy od wieloletniej średniej (27,1 proc.).

Reklama

Jednocześnie plany dotyczące zmian wynagrodzeń były zróżnicowane między przedsiębiorstwami: firm prognozujących podwyżki ubyło wśród średnich firm, a w przekroju branżowym - w przetwórstwie przemysłowym, handlu i górnictwie. Natomiast udział przedsiębiorstw przewidujących podwyżki wzrósł w największym stopniu w budownictwie. (PAP Biznes)

tus/ asa/