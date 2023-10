Firmy nie szukają już tylu pracowników. Najgłębszy spadek rok do roku od czasów pandemii

We wrześniu br. pracodawcy opublikowali na portalach rekrutacyjnych ok. 257,3 tys. nowych ogłoszeń o pracę, to 18-proc. spadek wobec analogicznego miesiąca ub.r. - wynika z danych systemu rekrutacyjnego Element dla Grant Thornton. Spadki widać w większości badanych grup zawodowych - dodano.

fot. ADragan / / Shutterstock

Jak wynika z danych systemu rekrutacyjnego Element dla Grant Thornton, we wrześniu 2023 r. pracodawcy na 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce opublikowali około 257,3 tys. nowych ogłoszeń o pracę.

"To spadek o 18 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca 2022 roku, kiedy to pojawiło się 313 tys. ofert. To najgłębszy spadek rok do roku od stycznia 2021 roku, czyli od czasów pandemii" - przekazano w czwartkowej informacji prasowej.

Jak dodano, spadki widać w większości badanych grup zawodowych.

"Średnia krocząca z ostatnich trzech miesięcy spadła we wrześniu z -4 proc. aż do -9 proc. Ostatni raz tak niską trzymiesięczną średnią zanotowaliśmy w marcu 2023 roku" - podano.

Według autorów raportu, po okresie stabilizowania się sytuacji na polskim rynku pracy od wiosny 2022 r. do lata 2023 r., "ponownie mierzymy się z tendencją spadkową popytu na pracowników".

autor: Aneta Oksiuta