Firmy i samorządy dostały zawyżone faktury za prąd. Tauron się tłumaczy

Wszystkie samorządy i firmy, które złożyły poprawne oświadczenia, zostaną rozliczone wyłącznie po ograniczonych cenach wynikających z Tarczy Solidarnościowej; samorządy, do których trafiły błędnie wystawione faktury, otrzymają korekty do końca kwietnia – zapewnili PAP przedstawiciele Taurona.

/ Shutterstock

Jak przekazały w czwartek po południu służby prasowe Taurona, samorządy i firmy, wnioskując o ograniczone ceny prądu wynikające z rządowej Tarczy Solidarnościowej, złożyły w tej firmie ponad 220 tys. wymaganych oświadczeń.

Firma dostosowuje system bilingowy do ustawowych wymogów i zapewnia, że wszyscy, którzy złożyli poprawne oświadczenia, będą rozliczani wyłącznie po ograniczonych ustawowo cenach prądu.

„Wszystkie samorządy i firmy, które złożyły poprawne oświadczenia, zostaną rozliczone wyłącznie po ograniczonych cenach wynikających z Tarczy Solidarnościowej” – podkreślił prezes Tauronu Sprzedaż Rafał Soja.

"Trwa dostosowywanie systemów"

„Obecnie trwa dostosowywanie systemów bilingowych do wymogów ustawowych, stąd niektóre z samorządów mogły otrzymać faktury wymagające korekty. W przypadku otrzymania takiej faktury, będzie ona niezwłocznie skorygowana. W imieniu naszej spółki bardzo przepraszam wszystkich naszych klientów, których rozliczyliśmy w błędny sposób” – podkreślił Soja.

Obecnie trwa końcowy etap weryfikacji otrzymanych już oświadczeń.

„Kontaktujemy się z samorządami w sprawie rozliczeń, a gdy złożone oświadczenie wymaga uzupełnienia nasi konsultanci pomagają w poprawnym wypełnieniu dokumentu. Jednocześnie zapewniamy samorządy, do których trafiły błędnie wystawione faktury, że otrzymają korekty do końca kwietnia” – zapewnił prezes Tauronu Obsługa Klienta Karol Janosz.

Gdzie szukać pomocy?

W sprawach związanych z rozliczeniami przedstawiciele samorządów mogą konsultować się z Tauronem, dzwoniąc w godzinach od 7. do 16. pod specjalny numer telefonu: 32 606 0 11.

Na podstawie ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców w 2023 r., która weszła w życie 4 listopada 2022 r., cena prądu w 2023 r. dla określonych grup odbiorców nie może być wyższa, niż maksymalna wskazana w tej ustawie. Ma to ochronić odbiorców energii przed podwyżkami.

W rozliczeniach z małymi i średnimi firmami, jednostkami samorządu, a także podmiotami wrażliwymi wskazanymi w ustawie, które złożyły oświadczenia do 30 listopada br., ma być stosowana cena maksymalna na poziomie 785 zł za megawatogodzinę, w odniesieniu do zużycia od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

Jak relacjonował w ostatnich dniach portal Beskidzka24.pl, sprawę faktur niezgodnych z założeniami Tarczy Solidarnościowej podniosły władze samorządowe Oświęcimia. (PAP)

autor: Mateusz Babak

mtb/ mmu/