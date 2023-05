Firmy działające przy granicy z Białorusią otrzymają rządową pomoc

Nie zostawimy bez pomocy firm zajmujących się m.in. hotelarstwem czy gastronomią, które tracą na ograniczeniu ruchu granicznego - wskazał szef MRiT Waldemar Buda. Ze wsparcia, w związku z zamknięciem przejść z Białorusią w Kuźnicy i Bobrownikach, skorzysta ok. 150 podmiotów - oceniło MRiT.

fot. Maciej Łuczniewski / / FORUM

Chodzi o wsparcie dla przedsiębiorców w związku z zamknięciem przejść granicznych z Białorusią w Kuźnicy i Bobrownikach. Przepisy umożliwiające wypłatę rekompensat dla firm w związku z ich zamknięciem znajdują się w ustawie o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. W piątek zakończyły się prace parlamentarne nad tymi przepisami.

"Sejm uchwalił przepisy dotyczące wsparcia dla przedsiębiorców, którzy ponieśli straty w związku z zamknięciem przejść granicznych w Bobrownikach i Kuźnicy. Firmy z województwa podlaskiego działające w strefie przygranicznej, otrzymają rządową pomoc" - przekazało w piątek MRiT.

Rekompensata - jak dodało MRiT - będzie przysługiwała podmiotom z branży: turystycznej; gastronomicznej; sprzedaży detalicznej; kantorów walut; agencji celnych.

O pomoc mogą ubiegać się firmy, które odnotowały 25 proc. spadek przychodów w miesiącu objętym zamknięciem przejścia, w porównaniu do odpowiedniego miesiąca referencyjnego - wyjaśnił resort rozwoju.

"Chcemy pomóc przedsiębiorcom zajmującym się m.in. hotelarstwem, gastronomią czy prowadzeniem sprzedaży detalicznej, bo to oni najwięcej tracą na ograniczeniu ruchu granicznego. Nie zostawimy ich bez pomocy. Dzisiejsza decyzja Sejmu pozwoli nam zrekompensować im straty" – stwierdził minister rozwoju i technologii Waldemar Buda w komentarzu przesłanym PAP.

Według aktualnych szacunków pomoc trafi do ok. 150 podmiotów, a koszt wsparcia wyniesie łącznie ok. 35 mln zł – dodała wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk-Patkowska. "Zależy nam na tym, żeby firmy mogły utrzymać ciągłość działania i zatrudnienia" - stwierdziła.

Rekompensata będzie wypłacana na wniosek, przez wojewodę właściwego ze względu na położenie zamkniętego przejścia granicznego - wyjaśnił resort. Zgodnie z ustawą rekompensata została ustalona w wysokości: "65 proc. średniego miesięcznego przychodu płatnika składek lub rolnika, uzyskanego z prowadzonej przez niego działalności – tę rekompensatę będzie można uzyskać maksymalnie 3 razy; iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia (obecnie 3490 zł) i liczby osób zgłoszonych przez podmiot do ubezpieczenia – tę rekompensatę będzie można uzyskać maksymalnie 9 razy".

Resort podkreślił, że wojewoda, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, będzie mógł przyznać rekompensatę również podmiotom spoza wyżej wymienionych branż działającym nie tylko na obszarze gminy z zamkniętym przejściem granicznym, ale także na obszarze powiatu z takim przejściem. Warunkiem jest istnienie okoliczności mających związek z czasowym zawieszeniem ruchu na przejściu granicznym, a zwłaszcza z poziomem strat i utraconych korzyści.

Resort zwrócił uwagę, że w ostatnich miesiącach, z uwagi na bezpieczeństwo państwa, zawieszono do odwołania ruch na przejściu granicznym z Białorusią w Kuźnicy i Bobrownikach, co "odbiło się to negatywnie na sytuacji części firm działających w strefie przygranicznej w województwie podlaskim". (PAP)

autorka: Magdalena Jarco

