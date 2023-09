Firmy dostaną pieniądze na cyfrową transformację. Znamy szczegóły

Zbliża się start naboru nowego projektu Dig.IT z Funduszy Europejskich. Znamy coraz więcej szczegółów dotyczących grantów dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przemysłowych, produkcyjnych oraz firm świadczących usługi na rzecz przemysłu. Kwota dotacji sięga nawet 200 tys. euro. Sprawdź, na co można otrzymać pieniądze.

fot. IMG Stock Studio / / Shutterstock

Granty na cyfryzację dla firm będą realizowane w ramach nowego programu Dig.IT. Agencja Rozwoju Przemysłu przygotowuje się do zorganizowania naboru. Na ten moment instytucja uruchomiła specjalną infolinię dla przedsiębiorców zainteresowanych wnioskowaniem o przyznanie dofinansowania. Celem wsparcia jest Dig.IT pomoc firmom w transformacji cyfrowej. Sprawdzamy, co już wiadomo o nadchodzącym projekcie.

Ile pieniędzy można otrzymać w projekcie Dig.IT?

Dofinansowanie, które już wkrótce będzie dostępne w ramach programu Dig.IT realizowanego z Funduszy Europejskich, wyniesie od 40 tys. do 200 tys. euro (ok. 186 tys. do 929,5 tys. zł w przeliczeniu po kursie obowiązującym na 12 września), przy czym nie więcej niż 70 proc. kosztów netto projektu.

Kto może ubiegać się o dotację z Dig.IT?

Nadchodzący projekt Dig.IT będzie skierowany do szerokiego grona odbiorców. Beneficjentami unijnych grantów mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa produkcyjnej i przemysłowe. Wsparcie będzie także dostępne dla firm świadczących usługi na rzecz przemysłu.

Doradztwo i pieniądze na cyfrową transformację

Wsparcie w ramach projektu Dig.IT jest dwutorowe. Z jednej strony beneficjenci mogą liczyć na dodatkowe pieniądze w postaci grantu. Z drugiej firmy mogą skorzystać z profesjonalnego doradztwa w zakresie transformacji cyfrowej. Autorzy programu wskazują następujące filary, czyli drogę do cyfrowej transformacji firmy, na każdym etapie na każdym etapie dostępne jest wsparcie:

Doradztwo – wsparcie doświadczonego zespołu ekspertów w identyfikacji i wykorzystaniu potencjału cyfrowego oraz opracowaniu spersonalizowanej strategii cyfrowej. Granty na sfinansowanie transformacji – pieniądze na sfinansowanie procesu transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa. Granty obejmują zakup nowoczesnych technologii cyfrowych, środków trwałych oraz szkolenia dla pracowników.

Z informacji podanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu wynika, że w części grantowej wspierane będą następujące obszary transformacji cyfrowej: automatyzacja procesów i analityka biznesowa, sprzedaż cyfrowe i kontakt z klientem, wykorzystanie rozwiązań chmurowych, wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, cyberbezpieczeństwo oraz zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych.

Na co można otrzymać pieniądze z projektu Dit.IT?

W projekcie Dig.IT beneficjenci mogą skorzystać z dofinansowania dwóch rodzajów kosztów – dominujące i uzupełniające. W każdej z grup przewidywane są określone typy wydatków, które można pokryć z grantów:

w części obligatoryjnej projektu (koszty dominujące):

- pozyskanie wartości niematerialnych i prawnych w postaci gotowego oprogramowania lub zleconych prac programistycznych,

- usługi chmurowe typu SaaS, PaaS, IaaS czy CSaaS. w części fakultatywnej (koszty uzupełniające):

- koszty wdrożenia oprogramowania lub usług chmurowych,

- koszty szkoleń pracowników dotyczące wykorzystania nabytych technologii cyfrowych,

- koszty niezbędnych środków trwałych.

Z założeń Dig.IT wynika, że wsparcie w transformacji cyfrowej w polskich przedsiębiorstwach ma zwiększyć ich konkurencyjność na rynku. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027.

Doradztwo w transformacji cyfrowej

Za projekt odpowiada Agencja Rozwoju Przemysłu. Natomiast usługi doradcze będzie świadczył partner ARP tj. Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości. Podmiot oferuje wsparcie w następujących obszarach:

Weryfikacja poziomu dojrzałości cyfrowej: przeprowadzona zostanie szczegółowa ocena i weryfikacja poziomu dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa. Dzięki temu beneficjent będzie miał pełny obraz obecnej sytuacji i otrzyma rekomendacje dotyczące działań, które można podjąć w celu dalszego rozwoju cyfrowego. Opracowanie strategii transformacji cyfrowej: opracowanie spersonalizowanej strategii transformacji cyfrowej, dopasowanej do specyfiki przedsiębiorstwa. Wspólnie zostaną ustalone cele, plan działań oraz najlepsze metody implementacji, które przyspieszą osiągnięcie pożądanych rezultatów. Ocena możliwości wprowadzenia zielonych lub zrównoważonych rozwiązań: dokonanie oceny możliwości wprowadzenia zielonych, lub zrównoważonych rozwiązań w przedsiębiorstwie. Następne kroki to identyfikacja i wdrażanie działania mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, jednocześnie tworząc wartość dla firmy. Usługi technologiczne: dopasowanie oprogramowania i usług chmurowych do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa oraz dostosowanie zakupionych technologii cyfrowych do aktualnego stanu firmy. Usługi prawne: zapewnienie usługi o charakterze prawnym, które obejmują weryfikację podmiotu sprzedającego, ocenę poziomu ochrony danej technologii oraz możliwość rozwijania zakupionej technologii. Dzięki temu przedsiębiorstwo będzie działać w pełni zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami. Usługi w zakresie wyceny kosztów procesu transformacyjnego: rzetelna ocena kosztów i możliwości finansowych związanych z wdrożeniem projektów cyfrowych.

Dla osób zainteresowanych projektem Dig.IT uruchomiona została specjalna infolinia (22) 695–36–41. Stopniowo informację będą pojawiać się w domenie internetowej ARP https://arp.pl/pl/. Warto trzymać rękę na pulsie i zaglądać na stronę.