Firmy chcą zatrudniać uchodźców z Ukrainy. Najwięcej pracy czeka w tych branżach

1/4 badanych firm planuje zatrudnienie pracowników z Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce z powodu wojny - wynika z badania przeprowadzonego przez firmę Randstad. W badaniu wskazano, że niemal w połowie przypadków chęć zatrudnienia uchodźców z Ukrainy wyrażają firmy zatrudniające powyżej 250 osób.

"Z przeprowadzonego przez Instytut Badawczy Randstad we współpracy z Instytutem Badań Pollster sondażu wynika, że jedna czwarta firm planuje zatrudnienie pracowników z Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce z powodu wojny. Blisko 25 proc. z nich utworzy dodatkowe stanowiska w ramach wsparcia osób z Ukrainy, a 10 proc. będzie zarówno tworzyć dodatkowe stanowiska, jak i starać się zaproponować dotychczasowe wakaty. Według danych z badania 38 proc. wszystkich firm zaproponuje pracownikom z Ukrainy do 5 miejsc pracy, blisko 15 proc. zaproponuje od 5 do 10 stanowisk, a ponad 5 proc. – od 10 do 50 stanowisk" - napisano w komunikacie do badania.

W komunikacie wskazano, że w niemal połowie przypadków możliwość zatrudnienia pracowników z Ukrainy wyrażają duże przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 250 pracowników.

"Najwięcej miejsc pracy dla sąsiadów zza wschodniej granicy znajdzie się w sektorze gastronomii i hotelarstwa (47 proc.), budownictwie (33 proc.) i przemyśle (30 proc.), choć około 15 proc. firm z branży IT oraz finansowej i ubezpieczeniowej również zamierza otworzyć swoje drzwi dla pracowników z Ukrainy, którzy są w Polsce z powodu wojny" - napisano.

Sześć na dziesięć badanych firm zadeklarowało, że oferowane stanowiska dotyczą pracowników fizycznych bez kwalifikacji, 40 proc. to miejsca pracy dla wykwalifikowanych pracowników fizycznych, 10 proc. szuka osób z Ukrainy na stanowiska specjalistów i inżynierów.

Straż Graniczna podała, że od 24 lutego do 4 kwietnia do Polski wjechało łącznie 2,5 mln osób, a z Polski do Ukrainy wyjechało 471 tys. osób. Według przestawionych w poniedziałek na Twitterze szacunków eksperta z Ośrodka Badań nad Migracjami Macieja Duszczyka, liczbę uchodźców przebywających obecnie w Polsce można oszacować w przedziale 1,2 mln - 1,4 mln osób.

Według obecnie obowiązujących przepisów obywatele Ukrainy mogą rozpocząć pracę w Polsce bez posiadania zezwolenia na pracę. Pracodawca musi natomiast potwierdzić fakt zatrudnienia osoby z Ukrainy w ciągu 14 dni na stronie internetowej praca gov pl. (PAP Biznes)

