Firmy chcą ochrony przed "agresywnym" fiskusem – informuje piątkowa "Rzeczpospolita", wskazując, że przedsiębiorcy proszą ministra finansów o pomoc.

"Jesteśmy zaniepokojeni przypadkami, w których agresywne działania organów podatkowych kierowane są w stosunku do uczciwych przedsiębiorców, w dużej mierze z uwagi na to, że te zwyczajnie funkcjonują, posiadają majątek i jest bardziej prawdopodobne, że zapłacą „zaległy" podatek, inaczej niż ma to miejsce w przypadku podmiotów przestępczych, gdzie dochodzenie zaległości jest o wiele trudniejsze" – ocenia Business Centre Club w liście cytowanym w "Rz".

"Coraz częściej te działania zagrażają egzystencji firm i prowadzą do ich bankructwa" – dodaje klub.

BCC apeluje o dialog, który doprowadziłby do powołania komisji złożonej z przedstawicieli resortu finansów, biznesu i doradców podatkowych. Komisja badałaby przypadki agresywnych działań fiskusa już na wstępnym etapie, gdy wyrządzone przezeń szkody są jeszcze stosunkowo niewielkie.

Minister finansów na razie nie odniósł się do tej propozycji.

