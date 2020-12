Firmy budowlane prowadzą politykę agresywnego ofertowania w przetargach GDDKiA. Raport PZPB

GDDKiA

Firmy budowlane startujące w przetargach GDDKiA prowadzą politykę agresywnego ofertowania i nic nie wskazuje na wyhamowanie tego trendu - napisano w omówieniu raportu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

PZPB przeprowadził analizę przetargów ogłoszonych przez GDDKiA w II półroczu 2020.

Zgodnie z wnioskami z analizy, w okresie lipiec-październik firmy składały oferty stanowiące ok. 65-90 proc. budżetu GDDKiA. W listopadzie zaś było to ok. 95-120 proc.

Z analizy wynika, że bardzo niską cenę był w stanie zaoferować zarówno nowy podmiot z zagranicy bez żadnego doświadczenia na polskim rynku drogowym, jak i firma krajowa, która realizuje w Polsce kontrakty drogowe od lat.

"Firmy nadal prowadzą politykę agresywnego ofertowania i nic nie wskazuje na wyhamowanie tego trendu" - napisano w konkluzji. (PAP Biznes)

