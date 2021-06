Firmy będą zatrudniać. Ukształtuje się tzw. rynek pracownika

Pandemia zmieniła podejście do pracy z biura w branży IT

Pandemia koronawirusa zmieniła podejście do pracy z biura w branży IT. W rozmowie z PAP przedstawiciele firm z tego sektora deklarują, że model pracy przyszłości to rozwiązania hybrydowe, pracownicy jednak chętnie wracają do biura ze względu na relacje społeczne.