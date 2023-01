Firmy automatycznie zapiszą wszystkich pracowników do PPK. Jak wypisać się z programu?

Osoby, które nie chcą uczestniczyć w Pracowniczych Planach Kapitałowych, muszą ponownie złożyć wniosek o rezygnacji z uczestnictwa w programie. Dotychczasowe deklaracje są ważne do końca lutego 2023 r. Po tym terminie pracodawca automatycznie zapisze pracownika do PPK, co wiąże się z obniżką o 2 proc. miesięcznego wynagrodzenia.

fot. Michal Dyjuk / / FORUM

Po czterech latach od startu Pracowniczych Planów Kapitałowych przeprowadzony będzie autozapis. Dotyczy on wszystkich osób zatrudnionych w wieku 18-55 lat, które zrezygnowały z udziału w programie. Samoczynny zapis obejmuje pracowników opłacających obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Warto wspomnieć, że osoby powyżej 55 r.ż. mogą zapisać się do PPK wyłącznie na własny wniosek.

Wnioski o rezygnacji z uczestnictwa w PPK, składane do tej pory przez osoby zatrudnione, są ważne wyłącznie do 28 lutego 2023 r. Po tej dacie pracodawca ma ustawowy obowiązek przekazywać wpłaty na PPK.

W praktyce oznacza to, że pracownicy, którzy nie chcą brać udziału w PPK, ponownie muszą złożyć odpowiedni wniosek w formie pisemnej u swojego pracodawcy. Dokument powinien zawierać imię, nazwisko i PESEL osoby zatrudnionej oraz informację o rezygnacji z programu. Pracodawca jest zobowiązany do przekazania wniosku do instytucji zarządzającej PPK w ciągu 7 dni od otrzymania wniosku.

Brak złożenia wniosku o rezygnacji w PPK w praktyce oznacza mniejsze miesięczne wynagrodzenie o 2 proc. - kwota zostanie przekazana na indywidualny rachunek pracownika w PPK oraz powiększona o wpłatę pracodawcy (min. 1,5 proc.) i bonus od państwa. Powitalny dodatek wynosi 250 zł, a po każdym roku uczestnictwa jest on równy 240 zł.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to system dobrowolnego oszczędzania na emeryturę dla pracowników. Program realizowany jest przy współpracy z pracodawcami oraz państwem od 2019 r. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule "PPK – warto czy nie?".

Pracownik, który zrezygnował z Pracowniczego Planu Kapitałowego, ma możliwość przystąpienia do niego w każdej chwili.