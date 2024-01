Firmy Trumpa zarabiały podczas jego prezydentury m.in. na biznesie z Chinami czy Arabią Saudyjską

Zakaz udziału w prawyborach. Trump chce zbadania decyzji sądu w Colorado Były prezydent Donald Trump zwrócił się w środę do Sądu Najwyższego USA o zbadanie decyzji sądu w Colorado zabraniającej mu udziału w republikańskich prawyborach w tym stanie za "podżeganie do insurekcji", czyli do ataku na gmach Kapitolu w Waszyngtonie 6 stycznia 2021 r. Poinformował o tym jeden z jego prawników.