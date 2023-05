Karta Dużej Rodziny przydaje się także przedsiębiorcom

PIT po terminie. Sprawdź, co grozi za spóźnienie się z rozliczeniem z fiskusem za 2022 rok Złożenie zeznania podatkowego po terminie może mieć różne konsekwencje, w zależności od okoliczności indywidualnego przypadku. Termin na złożenie PIT upłynął 2 maja 2023 r. Co kiedy nie dopełniliśmy obowiązków i zeznanie za 2022 rok nie trafiło do fiskusa? Czy można jeszcze naprawić błąd? – wyjaśniamy.