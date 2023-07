Firma nastolatka nie może być sposobem na unikanie podatków przez jego opiekunów. Rząd pracuje nad przepisami

Według informacji serwisu Prawo.pl rząd pracuje nad przepisami, które mają kompleksowo uregulować prowadzenie działalności przez małoletnich i zapewnić, że tego rodzaju firma nie będzie służyła np. do omijania przepisów podatkowych przez rodziców.

Jak podaje Prawo.pl, pierwsza propozycja resortu rozwoju została skrytykowana w toku opiniowania, głównie ze względu na nieprecyzyjność zaproponowanych przepisów. W uwagach przedstawionych do pierwotnej wersji projektu resort sprawiedliwości zwracał uwagę, że jedną z kontrowersyjnych kwestii jest zakres odpowiedzialności karnej małoletniego przedsiębiorcy.

Pod znakiem zapytania pozostawało na przykład to, czy taka osoba mogłaby odpowiedzieć karnie w przypadku popełnienia ewentualnego przestępstwa w związku z prowadzoną działalnością, skoro do osób poniżej 17. roku życia zastosowanie znajduje tylko ustawa o wpieraniu i resocjalizacji nieletnich – informuje Prawo.pl.

Dlatego ministerstwo przygotowało nową wersję regulacji.

„Wprowadzając nowe rozwiązanie prawne, które nadaje nowe uprawnienia osobom małoletnim do osobistego działania na rynku gospodarczym i finansowym, wnioskodawca powinien też zapewnić odpowiednią ochronę pozostałym uczestnikom rynku oraz reszcie społeczeństwa” – wskazywał resort sprawiedliwości w dokumencie cytowanym przez serwis Prawo.pl.

MRiT zadeklarowało jednak, że co do zasady jest przeciwne rozszerzaniu odpowiedzialności karnej na małoletnich przedsiębiorców i na razie nie ma tego w planach. Zaproponowano jedynie, by resort sprawiedliwości rozpoczął prace nad wprowadzeniem nowych regulacji właśnie w ustawie o odpowiedzialności nieletnich – zauważa Prawo.pl.

Jednak, jak ocenia Agata Kiełczyńska, adwokat i senior associate w CRIDO LEGAL, na łamach Prawo.pl, nawet znowelizowana wersja propozycji przepisów nie zmieni tego, że dla kontrahenta prowadzenie biznesu z małoletnim będzie bardziej ryzykowne niż w przypadku „zwykłego” przedsiębiorcy.

„Nowe regulacje powodują, że małoletni, jako kategoria przedsiębiorców, będą bardzo ryzykownym partnerem biznesowym. Do tej pory pewnym gwarantem dla drugiej strony umowy byli przedstawiciele ustawowi, za pośrednictwem których była możliwość prowadzenia takiej działalności. Obecnie instytucja takiego gwaranta znika, bowiem w świetle nowej regulacji rodzic teoretycznie może nie mieć żadnej świadomości, dotyczącej działalności prowadzonej przez dziecko” – wskazuje prawniczka w serwisie Prawo.pl.