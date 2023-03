Firma naftowa miesiącami truła środowisko. W ściekach m.in. arszenik

Polska pestycydami stoi i nie chce ich unijnego ograniczenia Projekt Parlamentu Europejskiego zakłada ograniczenie stosowania pestycydów o 80 proc. do 2030 roku. Sama Komisja Europejska zakłada, że odpowiednie byłoby obniżenie do tego czasu choć o 50 proc. Natomiast Polska, jak i część krajów europejskich, się odnosi krytycznie i do poziomów i do daty.