Firma króla Karola III pozywa Muska. Poszło o lokal w centrum Londynu

Chytry plan Elona Muska, by nie płacić za siedziby Twittera, spalił na panewce. The Crown Estate, agencja nadzorująca nieruchomości należące do rodziny królewskiej, pozwała platformę w związku z nieopłaconym czynszem za londyńską siedzibę.

fot. HENRY NICHOLLS / / Reuters / Forum

Pozew wpłynął do Sądu Najwyższego w Londynie - podaje agencja Reuters. Z kolei jak dowiedziała się BBC, chodzi o biura położone w budynku przy Piccadilly Circus w centrum stolicy Anglii. Wcześniej The Crown Estate usiłowało skontaktować się w tej sprawie, ale niestety nic to nie dało. Rozmowy nadal trwają.

To nie pierwszy ani zapewne nie ostatni pozew, jaki wpłynie do technologicznego giganta za niepłacony czynsz. Przypomnijmy, że to jeden z pomysłów Elona Muska na oszczędności. Ma nie płacić za swoje biura na całym świecie. Miliarder liczy, że najemcy nie będą ryzykować ostrzejszych działań, np. sądowych, by nie stracić kontraktów z liczącym się jeszcze koncernem Big Tech. Twitter odmówił komentarza w tej sprawie - nie wiadomo, czy dlatego, że nie ma nic mądrego do powiedzenia w tej sprawie, czy może dlatego, że nie ma kto odpowiadać. Przypomnijmy, że pierwszymi ze zwolnionych przez nowego właściciela pracowników byli ci z działu komunikacji z mediami.

The Crown Estate to niezależna firma komercyjna, która generuje zyski płynące do Skarbu Państwa za nieruchomości należące do brytyjskiej korony. Monarcha otrzymuje z ich tytułu 15 proc., które przeznaczone są na Sovereign Grant. Z niego pokrywa się wydatki na obowiązki służbowe wykonywane przez członków rodziny królewskiej. Agencja ma w swoim portfelu pokaźny wykaz nieruchomości, m.in. w londyńskiej dzielnicy West End czy dna morskiego wokół Anglii, Walii i Irlandii Północnej.

Przeczytaj także Airbnb od króla Karola III? Sandringham i Balmoral do wynajęcia

***

Popkultura i pieniądze w Bankier.pl, czyli seria o finansach "ostatnich stron gazet". Fakty i plotki pod polewą z tajemnic Poliszynela. Zaglądamy do portfeli sławnych i bogatych, za kulisy głośnych tytułów, pod opakowania najgorętszych produktów. Jakie kwoty stoją za hitami HBO i Netfliksa? Jak Windsorowie monetyzują brytyjskość? Ile kosztuje nocleg w najbardziej nawiedzonym zamku? Czy warto inwestować w Lego? By odpowiedzieć na te i inne pytania, nie zawahamy się zajrzeć nawet na Reddita.