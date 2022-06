Firma Jeffa Bezosa zrealizowała piąty turystyczny lot w kosmos. Podróż trwa około 10 minut

Firma Blue Origin, należąca do amerykańskiego miliardera i prezesa Amazona Jeffa Bezosa, w sobotę zrealizowała swój piąty turystyczny lot w kosmos; na pokładzie statku znajdowało się sześć osób - poinformowała agencja Reutera. Poprzedni lot odbył się w marcu.

Podróż trwa około 10 minut od startu do lądowania, w jej trakcie statek osiąga wysokość około 106 km, dając pasażerom kilka chwil nieważkości przed zejściem z powrotem na Ziemię i lądowaniem na spadochronie.

The #BE3 engine is powered by clean-burning liquid hydrogen and liquid oxygen. The byproduct during flight is water vapor. #NS21 pic.twitter.com/YVfihv0z2m