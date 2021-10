Fintech księcia Harry'ego. "Kiedy inwestujemy w siebie, zmieniamy świat"

Wśród lukratywnych wielomilionowych umów m.in. z Netfliksem, Spotify i Apple pojawi się kolejna - tym razem z fintechem. Para książęca Sussex twierdzi, że "należy inwestować w siebie, gdyż wówczas zmieniamy świat na lepsze". Oni zainwestowali, stając się w nim partnerami.

Ethic, bo o tym funduszu mowa, zajmuje się zrównoważonym inwestowaniem. Para książęca napisała w oświadczeniu, cytowanym przez "New York Times", że "czy poprzez inwestycję czasu (jak w przypadku szkoleń) czy poprzez inwestycję w społeczność (poprzez m.in. wolontariat), czy inwestowanie środków (zarezerwowane dla tych, którzy je mają), nasze wybory definiują nas jako społeczność. Dlatego też uważamy, że nadszedł czas, by więcej osób zasiadło razem do rozmów o decyzjach, które mają wpływ na nas wszystkich. Chcemy zdefiniować na nowo naturę inwestowania i dzięki niej rozwiązać globalne problemy, z którymi wszyscy się borykamy. To jeden ze sposobów, w jaki wcielamy nasze wartości w życie".

Meghan Markle dodała, że w świecie, z którego pochodzi, nie mówi się głośno o inwestowaniu, bo mało kogo na taki luksus stać. - Mój mąż od lat powtarza, że powinno być miejsce, gdzie wartości byłyby wyceniane, a inwestorzy mogli je finansować - dodaje.

Para książęca wyraziła także nadzieję, że ich zaangażowanie przyczyni się do "demokratyzacji inwestowania", a ich zaangażowanie przełoży się na zachowanie młodych ludzi, którzy będą bardziej świadomi swoich wyborów i świadomi inwestowania w zrównoważone firmy. - Młodsze pokolenie głosuje dolarami i funtami na całym świecie, kupując określone marki - wyjaśnia książę Harry, dla którego inwestowanie jest naturalnym rozszerzeniem takich zakupów. - Byłyby to zakupy inwestycji - dodaje.

Oświadczenie wydano w stylu "powiemy coś, lecz niezbyt konkretnie". Wiadomo natomiast, że fundusz ten podsunął jeden ze znajomych pary książęcej. Małżeństwo wsparło go "nieujawnioną inwestycją początkową". Stali się też "partnerami wpływu".

Fintech Ethic, utworzony w 2015 roku, zarządza 1,3 mld dolarów. W ciągu ostatniego roku potroiło swoje aktywa. Fundusz tworzy osobne konta, aby inwestować w zmiany klimatyczne, sprawiedliwość rasową i inne tematy z szeroko pojętej odpowiedzialności społecznej. Jego interfejs jest podobny do "Robinhooda" niż do "tradycyjnych stron funduszy inwestycyjnych". Poszczególne portfele ocenia za pomocą własnego skanera ESG.

Fundusz Ethic świętował przyjęcie nowych partnerów na swoim profilu na Twitterze. - Cieszymy się, że możemy powitać księcia Harry'ego i Meghan, księcia i księżną Sussex jako wpływowych współpracowników. Razem będziemy tworzyć bardziej integralną, odporną i zrównoważoną przyszłość" - dodaje.

We're thrilled to welcome Prince Harry and Meghan, The Duke and Duchess of Sussex, as impact partners at Ethic. Together, we are committed to creating a more inclusive, resilient and sustainable future. Learn more: https://t.co/zMDWS0Gg7u