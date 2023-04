Finlandia została 31. członkiem NATO. "Możemy podziękować Putinowi"

Finlandia została 31. członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Do wymiany niezbędnych dokumentów doszło między ministrem spraw zagranicznych Finlandii Pekka Haavisto i sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem w kwaterze głównej NATO w Brukseli.

fot. @NATO / / Twitter

"Mam ogromną przyjemność złożyć na ręce sekretarza stanu USA Antony'ego Blinkena dokument przystąpienia Finlandii do NATO" - powiedział szef fińskiej dyplomacji.

"Otrzymawszy dokument akcesyjny możemy ogłosić, że Finlandia stała się 31. członkiem Paktu Północnoatlantyckiego" - oświadczył Antony Blinken.

"Jestem dumny, że mogę powitać Finlandię jako członka naszego Sojuszu, a w przyszłości mamy nadzieję powitać też Szwecję - oświadczył sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

"Możemy podziękować Putinowi"

"To historyczny dzień. (...) Kusi mnie, żeby powiedzieć, że to jest jedyna rzecz, którą zawdzięczamy Putinowi. Osiągnął dokładnie odwrotność tego, do czego - jak sam deklarował - zmierzał. Rosyjska agresja powoduje, że wiele krajów dochodzi do wniosku, że muszą robić więcej na rzecz obronności. Po to, by być w stanie odeprzeć możliwą rosyjską agresję" - zauważył Blinken w oświadczeniu dla prasy wygłoszonym wspólnie z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem przed rozpoczęciem spotkania z ministrami.

Stoltenberg wspomniał, że podczas posiedzenia szefowie dyplomacji Sojuszu rozpoczną przygotowania do szczytu NATO w Wilnie, który odbędzie się 11 i 12 lipca

"Spodziewam się, że sojusznicy zdecydują tam o bardziej ambitnym zobowiązaniu, by traktować 2 proc. PKB wydawane na obronność nie jako pułap, lecz podstawę, minimum, które powinni spełnić" - zaznaczył sekretarz generalny Sojuszu.

Sekretarz generalny Stoltenberg: Reagujemy na bieżąco

"Finlandia będzie bezpieczniejsza, a NATO silniejsze. Dokładnie tego samego dnia - 4 kwietnia 1949 roku - został podpisany Traktat waszyngtoński. Trudno sobie wyobrazić lepszy sposób na świętowanie naszego jubileuszu, niż przyjęcie Finlandii, jako pełnoprawnego członka do Sojuszu" - powiedział Stoltenberg, zaznaczając, że Finlandia dostanie "żelazne gwarancje bezpieczeństwa" wynikające z art. 5.

"Cieszę się i jestem dumny, że będę mógł powitać Finlandię w NATO; kilka lat temu nie do pomyślenia było, że ten kraj przystąpi do Sojuszu" - przypomniał.

Dopytywany przez dziennikarzy, czy nie spowoduje to odpowiedzi ze strony Rosji, Jens Stoltenberg zwrócił uwagę, że to NATO i Helsinki reagują na działania Rosji: "Rosja pokazała w ostatnich latach, że jest gotowa do stosowania siły wobec sąsiadów - Gruzja, Krym, pełnoskalowa inwazja na Ukrainę".

Co ze Szwecją?

Stoltenberg odniósł się też do planowanego członkostwa Szwecji w Sojuszu.

"Szwecja, która nie jest jeszcze pełnym członkiem NATO, jest w dużo lepszej sytuacji jako kraj, który został zaproszony do członkostwa. Uczestniczy w spotkaniach NATO, integruje się ze strukturami NATO" - powiedział Stoltenberg. Jak dodał, Szwecja jest też zaangażowana w plany obronne NATO.

"Zapewnimy, że również Szwecja stanie się pełnym członkiem NATO. Musimy pamiętać, że wszyscy sojusznicy zgodzili się, aby zaprosić te kraje (Finlandię i Szwecję - PAP) i wszyscy sojuszniczy podpisali protokoły akcesyjne" - dodał.

Wzmocnienie wschodniej flanki sojuszu

"Finlandia będzie bardzo silnym ogniwem wschodniej flanki NATO - podkreślił minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. "Finlandia słynie z silnego lotnictwa, silnej artylerii, licznych, bardzo dobrze przeszkolonych rezerw" - powiedział prof. Rau dodając, że to bardzo dobre wzmocnienie jeśli chodzi o siłę zarówno odstraszania, jak i obrony NATO.

„Mamy z czego się cieszyć, nie tylko w wymiarze politycznym. To jest potwierdzenie jedności państw podobnie myślących, potwierdzenie atrakcyjności Sojuszu nie mniejszej niż wtedy, kiedy on powstawał” – powiedział prof. Rau.

Z Brukseli Łukasz Osiński i Artur Ciechanowicz