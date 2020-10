Finlandia wydała nowe rekomendacje, by ograniczyć epidemię koronawirusa

Do włoskiej prokuratury trafiła sprawa zdjęć do filmu "Mission impossible 7"

Do prokuratury w Rzymie trafiła sprawa zdjęć do siódmej części filmu „Mission impossible”, jakie niedawno kręcił Tom Cruise na ulicach miasta. Zawiadomienie złożyli obrońcy konsumentów twierdząc, że doszło do chaosu, nad którym nikt nie panował.