Finlandia wprowadzi ograniczenia na granicy z Rosją. Rząd nie wyklucza budowy ogrodzenia

Rząd Finlandii poinformował w środę, że postanowił znacznie ograniczyć prawo uciekających przed mobilizacją Rosjan do wjazdu na teren Finlandii - podała ukraińska prasa.

"W czwartek 29 września rząd przyjmie rezolucję, która znacznie ograniczy prawo obywateli rosyjskich do wjazdu do Finlandii jako turyści i korzystania z Finlandii jako kraju tranzytowego podczas podróży do innych części strefy Schengen" - napisano w rządowym komunikacie.

Zaznaczono również, że w tym tygodniu rząd będzie omawiał możliwość wybudowania ogrodzenia na granicy z Rosją.

"Rząd otrzymał informacje o sposobach wzmocnienia kontroli na granicy między Finlandią a Rosją za pomocą ogrodzenia granicznego" – zakomunikował rząd w Helsinkach.

Ruch transgraniczny między Finlandią a Rosją dla celów turystycznych przywrócono w lipcu, po niemal dwóch latach obostrzeń sanitarnych związanych z koronawirusem. W ostatnim tygodniu do Finlandii, wszystkimi środkami transportu, przedostaje się dziennie po ok. 5-8 tys. Rosjan (przez Imatrę ok. 2 tys.).

Finlandia dzieli z Rosją granicę o długości 1340 km. (PAP)

