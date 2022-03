Fińska kolej nie pojedzie już z Helsinek do Sankt Petersburga

fot. V_E / / Shutterstock

Od poniedziałku 28 marca do odwołania zawieszony zostanie kolejowy ruch pasażerski między stolicą Finlandii, Helsinkami, a Sankt Petersburgiem z powodu międzynarodowych sankcji nałożonych na Koleje Rosyjskie RŻD. Dwa ostatnie kursy pociągu Allegro odbędą się w niedzielę zgodnie z rozkładem – poinformował w piątek fiński przewoźnik kolejowy VR.

Ze względu na sankcje i dyspozycję władz kursowanie pociągu Allegro stało się bezprzedmiotowe – podano w komunikacie VR.

"Dotychczas utrzymywaliśmy ruch kolejowy na tej linii zgodnie z wytycznymi władz, aby umożliwić Finom bezpieczny powrót do kraju. W ciągu ostatnich tygodni osoby, które chciały opuścić Rosję, już zdążyły to zrobić" – wskazał szef departamentu przewozów pasażerskich w VR Topi Simola.

Pod koniec lutego, po rosyjskiej agresji na Ukrainę i zawieszeniu ruchu lotniczego między Finlandią a Rosją, pociągi na trasie Sankt Petersburg–Helsinki zaczęły przewozić rekordową liczbę pasażerów. Był to dość szybki i tani sposób przedostania się do Finlandii. W niektóre dni składy były pełne. Dziennie do fińskiej stolicy przyjeżdżało po ok. 700 osób i, jak podawały lokalne media, z czasem ponad 70 proc. pasażerów na trasie zaczęli stanowić Rosjanie.

Jeszcze na początku lutego pociągiem podróżowało po kilkadziesiąt osób dziennie (bilety były dostępne tylko dla obywateli obu krajów, a na trasie obowiązywały obostrzenia epidemiczne).

Dyspozycję zawieszenia połączenia kolejowego wydało fińskie ministerstwo nadzoru właścicielskiego. "Dalszy ruch pociągu nie jest już zgodny z jego przeznaczeniem" – powiedziała minister Tytti Tuppurainen, cytowana przez dziennik "Helsingin Sanomat".(PAP)

