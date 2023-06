Robodoradca daje więcej niż banki na lokatach w euro. Dwie nowości w ofercie fintechu

Nowy gracz z ofertą funduszy inwestycyjnych. Duży wybór i brak prowizji Michael / Ström Dom Maklerski S.A. ogłosił w zeszłym tygodniu dwie nowości w ofercie. Pierwsza to platforma MS Fund Online, służąca do budowania strategii inwestycyjnych w oparciu o fundusze. Drugą jest usługa zarządzania aktywami skierowana do klientów z większymi portfelami.