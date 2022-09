Finax rusza z europejską emeryturą na Słowacji. W Polsce ustawa wciąż czeka

/ Shutterstock

Europejska emerytura jest już dostępna na Słowacji. Wysokość jej opłat ma ściśle określony limit, jest dziedziczna i podlega prawodawstwu europejskiemu. Pierwszą firmą w Europie, która otrzymała licencję na oferowanie europejskiej emerytury jest słowacki robodoradca Finax.

Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny (PEPP w Europie, OIPE w Polsce) przeznaczony jest dla wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej. Nie jest związany ani z miejscem zatrudnienia, ani z państwem, w którym dana osoba pracuje. Jego celem jest zapewnienie oszczędzającemu dochodu na starość obok emerytury państwowej, podobnie jak istniejące już w Polsce IKE/IKZE. To dobrowolny program oszczędnościowy, a zgromadzone na nim środki oszczędzający mogą przenieść do innego kraju, jeśli zdecydują się zmienić miejsce zamieszkania. Maksymalna opłata wynosi 1% wartości zarządzanych aktywów rocznie.

Dostawcami europejskiej emerytury mogą być między innymi banki, instytucje kredytowe, zakłady ubezpieczeń, dealerzy papierów wartościowych, firmy inwestycyjne, firmy zarządzające aktywami. Aby otrzymać zgodę, muszą wykazać poziom ryzyka i potencjalną stopę zwrotu oszczędności klienta na podstawie skomplikowanych modeli matematycznych.

Pierwszym dostawcą, który tego dokonał, jest słowacki robodoradca Finax, która działa również na rynkach w Polsce, Chorwacji, Czechach i na Węgrzech. Broker obecnie opiekuje się aktywami o wartości 350 mln euro dla 40 000 klientów. Na koniec sierpnia 2022 r. aktywa 9300 klientów nad Wisłą przekraczały równowartość 280 mln zł.

Słowacja przyjęła niezbędne przepisy do wprowadzenia PEPP na początku 2022 r. W rezultacie Finax może teraz zapewnić PEPP naszym południowym sąsiadom. Założyciel Finax i jego prezes Juraj Hrbaty jest przekonany, że nowy produkt pomoże Europejczykom osiągnąć większe bezpieczeństwo na emeryturze. Stąd tak szybkie wdrożenie nowego produktu.

Niestety, to co mają już w ofercie Słowacy, nie jest jeszcze dostępne w Polsce. - Mija właśnie dziesięć miesięcy, odkąd projekt ustawy o OIPE trafił do rządowego komitetu do spraw europejskich. Wiek projektu jest jeszcze dłuższy, bo powstał w grudniu 2020 roku. Założenia, czyli kopia już istniejącego IKE, wydają się słuszne. Polacy zyskają trzeci, po IKE i IKZE, produkt inwestycyjny zwolniony z podatku od zysków kapitałowych. Pozostaje tylko czekać na odpowiednią ustawę, na której uchwalenie Polska miała czas do marca tego roku – komentuje Przemysław Barankiewicz, dyrektor polskiego oddziału Finax.

PEPP będzie pod stałym nadzorem organów krajowych oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA). Dzięki jednolitym zasadom przynosi formę pewności legislacyjnej, gdyż nie będzie zależna od decyzji politycznych poszczególnych rządów.