Finansowe walkowery pracujących matek. Ten poradnik ma im zapobiec

/ Shutterstock

Nieznajomość prawa pracy łatwo przeliczyć na pieniądze. Wie o tym każda pracownica, której po informacji o ciąży odmówiono premii czy podwyżki, ta, którą zaskoczył zbyt niski zasiłek macierzyński, i ta, którą po powrocie szef odprawia z kwitkiem, likwidując stanowisko. Nowy e-book Bankier.pl to obowiązkowa pozycja dla każdej przyszłej i obecnej pracującej mamy. Prawniczki podpowiadają, jak rozmawiać z kadrami, kiedy składać wnioski i na które propozycje pracodawcy zwyczajnie nie opłaca się zgadzać.

Najmocniejsza sprawa? – Klientki, która - żeby udowodnić pracodawcy, że faktycznie karmi dziecko - musiała stawić się na komisję lekarską z aktualnymi badaniami na poziom prolaktyny we krwi. Dodatkowo na komisji lekarz badał, czy faktycznie ten pokarm jest – opowiada w jednym z wywiadów Katarzyna Łodygowska, prawniczka znana w sieci jako MatkaPrawnik, specjalistka z zakresu prawa pracy. Bo wiadomo: godzina zapłacona (zakładając połączenie w jedną dwóch 30-minutowych przerw na karmienie przysługujących mamom zatrudnionym na pełen etat - red.), a pracownica w domu. Czyli przepisy to jedno, a realia w niektórych miejscach pracy drugie.

***

Nazwijmy ją "Pani Matylda". Kilkanaście miesięcy temu została mamą i właśnie kontaktuje się z szefową HR w związku z powrotem z urlopu macierzyńskiego. Chce wybadać sytuację. Spodziewa się, że może zostać zwolniona. Szefowa HR odbiera telefon, jest bardzo miła i instruuje Matyldę krok po kroku, jak będzie wyglądał jej pierwszy dzień pracy. Najpierw zrobi badania lekarskie, a później stawi się do pracy. O 11:00 będzie miała spotkanie z szefem, który wdroży ją w bieżące zadania. Pani Matylda uspokaja się. Nie będzie żadnego zwolnienia. Postanowiła, że z okazji swojego powrotu do pracy upiecze ciasto dla współpracowników.

E-book Finansowy poradnik pracujących mam. 20 przepisów i zasad, które opłaca się znać Zbyt niski zasiłek, premie i podwyżki, które przechodzą koło nosa, utrudnianie powrotu do pracy - to tylko niektóre problemy pracujących mam.



Co zgłosić w kadrach, jak negocjować z pracodawcą, na co się nie zgadzać? Żeby zabezpieczyć swoje finanse, trzeba znać odpowiednie przepisy. Zobacz podpowiedzi popularnych ekspertek prawa pracy.



Nie dotyczy ciebie? Pokaż go koleżance, partnerce. Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 20 zł. Masz pytanie? Napisz na [email protected] Pobierz bezpłatnie

Kup Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Jest pierwszy dzień powrotu do pracy. Pani Matylda informuje szefową HR, że o 8:30 ma badania lekarskie. Szefowa HR odpisuje jej: "super, zarezerwowałam Ci miejsce postojowe ;-)". Pani Matylda wchodzi do biura. W rękach trzyma ciasto czekoladowe. Wita się zespołem. Szefowa HR mówi, żeby podeszła do IT, to dostanie komputer. Pani Matylda zostawia słodkości zespołowi i idzie do działu IT. Tam również panuje luźna atmosfera. Kolega aktualizuje pocztę Pani Matyldy i daje jej nowy komputer.



Jest godzina 11:00. Pani Matylda idzie na spotkanie z szefem. W sali konferencyjnej jest jednak więcej osób. Jest szef, szefowa HR i prawnik z zewnętrznej kancelarii. Na stole leży wypowiedzenie z powodu likwidacji stanowiska pracy. Pani Matylda jest zaskoczona. Przecież dopiero co dostała dostęp do komputera. Witała się z zespołem. Teraz z wypowiedzenia wynika, że jej stanowisko zostało zlikwidowane. O co chodzi? Prawnik tłumaczy jej, że taka jest procedura. "Musieliśmy formalnie dopuścić Panią do pracy. Ostateczna decyzja jednak jest taka, że stanowisko zostanie zlikwidowane". Jest propozycja porozumienia. Firma na zachętę oferuje jedną pensję.

Pani Matylda jest w szoku. Odpowiada, że musi się zastanowić. Chce pożegnać się z zespołem. Prawnik mówi, że nie ma takiej możliwości. Kwestia tego spotkania jest poufna i Pani Matyldzie nie wolno opowiadać szczegółów. Do samochodu odprowadzi ją właśnie ten prawnik. Wychodzą z sali konferencyjnej i idą przez cały korytarz. Cały zespół widzi, jak Panią Matyldę do wyjścia prowadzi zewnętrzny prawnik. Zarówno współpracownicy, jak i kolega z IT. Każdy wie, o co chodzi.

W ten charakterystyczny dla siebie sposób o jednym z najlepiej zapamiętanych przypadków klientek opowiada adwokatka Elżbieta Niezgódka. Słowem: "Super, że jesteś", utrudnimy ci życie.

***

Zbyt niski lub kwestionowany przez ZUS zasiłek, premie i podwyżki, które przechodzą koło nosa, perturbacje we własnym biznesie, utrudnianie powrotu do pracy i dalszego zawodowego rozwoju, fikcyjna likwidacja stanowiska - to tylko wybrane problemy pracujących matek, w które czasami trudno uwierzyć, dopóki nie zostanie się pracującą matką, jej partnerem lub koleżanką.



Te problemy mają swój finansowy skutek. Kiedy nie znasz swoich pracowniczych praw, ulegasz presji przełożonego, nie wiesz, jak rozmawiać z kadrami, podejmujesz decyzje zbyt późno lub na swoją niekorzyść, boisz się negocjować, ba, że masz do tego prawo, często w ogóle nie wiesz.

Nie wiesz, że:

nawet tracąc zlecenie z powodu zajścia w ciążę, przyszła mama może zapewnić sobie zasiłek macierzyński w oparciu o kwotę zlecenia, zamiast otrzymywać 1000 zł "kosiniakowego" jak dla osoby bezrobotnej.

w oparciu o kwotę zlecenia, zamiast otrzymywać 1000 zł "kosiniakowego" jak dla osoby bezrobotnej. Będąc na "L4" w czasie ciąży, przedsiębiorczyni nie powinna prowadzić firmy - są jednak sposoby, żeby firma pracowała na nią w tym czasie.

- są jednak sposoby, żeby firma pracowała na nią w tym czasie. W niektórych przypadkach pracodawca będzie wręcz namawiał pracownicę w ciąży do pójścia na "L4", co z kolei może mieć ogromny wpływ na wysokość zasiłku macierzyńskiego , który zastąpi pensję po urodzeniu dziecka.

, który zastąpi pensję po urodzeniu dziecka. Wysokość otrzymywanego zasiłku macierzyńskiego może ulec obniżeniu nawet wtedy, gdy pracująca mama jest już na urlopie macierzyńskim po urodzeniu dziecka.

nawet wtedy, gdy pracująca mama jest już na urlopie macierzyńskim po urodzeniu dziecka. Opłaca się wynegocjować podwyżkę nawet tuż przed porodem , mimo że pracodawca przekonuje przyszłą mamę, że to bez sensu.

, mimo że pracodawca przekonuje przyszłą mamę, że to bez sensu. Kilka dni nieobecności w pracy jest w stanie zaważyć na wysokości świadczenia miesiącami otrzymywanego po urodzeniu dziecka.

Lista prawnych niuansów jest dużo dłuższa. I ani wyższe wykształcenie, ani ogólne rozeznanie w prawie pracy nie gwarantują wystarczającej wiedzy w tym obszarze. W jakim miejscu jest dzisiaj edukacja, o tym wiele mówi powszechne mylenie urlopu ojcowskiego z (błędnie zresztą nazwanym) tacierzyńskim czy przeświadczenie, że tak zwany macierzyński trwa rok, a zasiłek to zawsze średnia z dwunastu ostatnich pensji.

O ironio, problemem jest też niski stan wiedzy po stronie pracodawców. – W małych firmach, firmach rodzinnych, jednoosobowych, bardzo trudno o rzetelną znajomość prawa, obowiązków i uprawień. Tu nadal często spotykam się nawet z próbą "dogadania się" na rozwiązanie umowy jeszcze w okresie ciąży, co pociągałoby za sobą brak zasiłku macierzyńskiego po narodzinach dziecka. Proszę mi wierzyć, że ci pracodawcy często w ogóle nie zdają sobie sprawy z tego, co proponują i na ile to jest niezgodne z prawem, nie mówiąc już o konsekwencjach dla pracownicy. Powrót do pracy w tym przypadku to również bardzo często proponowanie rozwiązań, które mają niewiele wspólnego z przepisami i ochroną z nich płynącą – mówi jedna z autorek poradnika, prawniczka Marzena Pilarz-Herzyk. Stąd pomysł na poradnik.

"Finansowy poradnik dla (przyszłych i obecnych) pracujących mam" powstał dzięki sumie doświadczeń trzech doświadczonych specjalistek z zakresu prawa pracy. Katarzyna Łodygowska, Elżbieta Niezgódka i Marzena Pilarz-Herzyk to prawniczki popularne w sieci, z których wiedzy codziennie korzystają rzesze obserwatorek. Wspólnie przygotowały listę 20 przepisów, zasad i praktyk, które każda pracująca mama zwyczajnie powinna znać, żeby wiedzieć, jak zabezpieczyć swoje finanse zarówno w związku z urodzeniem dziecka, jak i powrotem na stanowisko po macierzyńskiej pauzie. Przy każdym z punktów wyraźnie sygnalizujemy, jak świadomość danego przepisu czy praktyki może przełożyć się na finansowe korzyści dla pracownicy - i to zdecydowany wyróżnik tego wydawnictwa na tle innych, skierowanych do aktywnych zawodowo mam.



Poradnik można pobrać bezpłatnie, wyrażając wymagane zgody w formularzu zamieszczonym w artykule.

***

Jeśli chcesz podzielić się swoimi doświadczeniami z pracodawcą z perspektywy rodzica, napisz do autorki artykułu.



Katarzyna Łodygowska, Elżbieta Niezgódka i Marzena Pilarz-Herzyk (od lewej) (Bankier.pl )

O autorkach poradnika:

Katarzyna Łodygowska - prawniczka specjalizująca się w prawie pracy, autorka bloga matkaprawnik.pl

Elżbieta Niezgódka - adwokatka specjalizująca się w prawie pracy, autorka projektu Woman Labour Matters i edukacyjnej serii "Wtorki z Panią Matyldą" na Linkedin

Marzena Pilarz-Herzyk - prawniczka specjalizująca się w prawie pracy, autorka bloga mamaprawniczka.pl