Finansowanie in vitro przez państwo? Kosiniak-Kamysz: Potrzeba zmian

Odbieranie prawa do możliwości skorzystania z in vitro, jest nieuczciwością państwa wobec obywatela; to zostanie w pierwszej decyzji zlikwidowane. My wprowadzimy refundację zabiegu in vitro dla tych, których na to nie stać - zapowiedział w Białymstoku prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

fot. Aleksiej Witwicki / / FORUM

O zmianach dotyczących procedury in vitro Kosiniak-Kamysz mówił czwartek w Białymstoku, na spotkaniu w ramach inicjatywy ludowców "Uczciwa Polska". Lider ludowców przypomniał, że "Uczciwa Polska" składa się z trzech projektów ustaw i ma być odpowiedzią na problemy demograficzne kraju, sytuację emerytów oraz na rynku pracy.

"To też filozofia państwa, która mam nadzieję zwycięży z nieuczciwym państwem, z którym mamy dzisiaj w wielu obszarach do czynienia" - mówił Kosiniak-Kamysz dziennikarzom w Białymstoku. Dodał, że trwający cykl spotkań to "objazd, który rozpoczyna maraton wyborczy 2023 roku".

Zastrzegł, że to działanie prekampanijne, ale ocenił, że od początku roku odbył najwięcej spotkań spośród liderów różnych ugrupowań. Przypomniał, że wraz z objazdem trwa zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy. "Mówienie, że ktoś źle rządzi, to wilcze prawo opozycji, to jest ocena realna tego, co się dzieje, ale również potrzebne jest pokazanie, co się chce zrobić" - dodał polityk PSL.

Poinformował, że dotąd zebrano 20 tys. podpisów pod samymi dokumentami rejestracyjnymi komitet obywatelski (potrzeba tysiąc podpisów). Ocenił, że na przełomie stycznia-lutego zostanie on zgłoszony do marszałek Sejmu do rejestracji.

Na spotkaniu z regionalnymi działaczami PSL, samorządowcami, przedsiębiorcami i mieszkańcami Białegostoku Kosiniak-Kamysz mówił m.in. o procedurze in vitro. "Zrobiono rzecz fatalną, okrutną w tej sprawie. Zabrano finansowanie tym, których na to nie stać" - zauważył lider ludowców. Według niego "dzielenie prawa do posiadania dzieci według statusu materialnego jest ohydztwem po prostu".

"Odbieranie przez jakąkolwiek władzę prawa do decydowania w tym aspekcie, do możliwości skorzystania (z in vitro), jest nieuczciwością państwa wobec obywatela i to zostanie w pierwszej decyzji zlikwidowane. My wprowadzimy refundację zabiegu in vitro właśnie dla tych, którzy po prostu nie mają pieniędzy, których na to nie stać, bo czasem to trzeba kilka razy powtarzać, czasem to nie jest wydatek 10, czasem to jest 20-30 tys. zł" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Jak zauważył, taką refundację wprowadzają samorządy; dziękował tym, które tak zrobiły.

Prezes PSL powtarzał na spotkaniu, że "Uczciwa Polska to jest filozofia, która nie będzie temu, któremu jest trudniej, dociskać jeszcze bardziej śruby, żeby musiał żebrać".

"Uczciwa Polska" to inicjatywa składająca się z ustaw dla trzech pokoleń Polaków i odpowiedź na problemy demograficzne, na sytuację emerytów oraz na sytuację na rynku pracy. Pierwsze rozwiązanie ma być skierowane do emerytów i dotyczyć dziedziczenia emerytury. PSL postuluje, aby po śmierci współmałżonka, druga osoba otrzymywała 100 procent wyższej emerytury i 50 procent drugiego świadczenia.

Drugi punkt w projekcie PSL to ustawa "Praca, która się opłaca" skierowana głównie do grona aktywnych 30, 40 i 50-latków. PSL proponuje, aby opodatkowane było tylko jedno miejsce pracy, a ewentualna druga praca już nie.

W trzeciej ustawie - skierowanej do ludzi młodych - jest mowa o niskooprocentowanym (1,5 proc.) stałym kredycie na mieszkanie lub dom w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz wkładzie własnym od państwa w wysokości do 100 tys. zł.

autorzy: Sylwia Wieczeryńska, Robert Fiłończuk

swi/ rof/ par/