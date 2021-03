Finanse po śmierci członka rodziny. Rzecznik Finansowy otrzymuje coraz więcej pytań

Odebrać prawa, aby chronić. O prawnych aspektach ubezwłasnowolnienia

Czasem w życiu dochodzi do takiej sytuacji, że aby pomóc naszemu najbliższemu, rodzicowi, dziadkowi i zapewnić mu ochronę, musimy się uciec do instytucji ubezwłasnowolnienia. Dla kogo jest to korzystne rozwiązanie i jakie skutki ze sobą niesie? Wyjaśniamy.