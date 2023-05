Sasin: Finalizujemy utworzenie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego

fot. Adam Chelstowski / / FORUM

Musimy chronić polskie górnictwo i energetykę węglową. Dlatego finalizujemy w tej chwili utworzenie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego – poinformował w poniedziałek wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Docelowo NABE skupi w sobie wszystkie energetyczne aktywa węglowe.

"Musimy chronić polskie górnictwo, tak aby mieć dostęp do odpowiedniej ilości surowca (węgla - PAP)" – powiedział w poniedziałek wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. W jego opinii nieracjonalnym byłoby dopuszczenie do sytuacji, w której polskie górnictwo będzie się zwijać, a "w to miejsce będziemy zmuszeni importować ten surowiec z innych kierunków".

"Dlatego będziemy chronić górnictwo, ale będziemy chronić również energetykę węglową w ten sposób, że finalizujemy w tej chwili utworzenie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, która skupi w sobie wszystkie aktywa węglowe, energetyczne aktywa węglowe" – poinformował Sasin.

Podkreślił, że spółka będzie chroniła aktywa do czasu, kiedy będą mogły zostać zastąpione przez nowe źródła energii.

Do NABE, tworzonej na bazie spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, trafić mają węglowe aktywa wytwórcze kontrolowanych przez państwo spółek energetycznych oraz kopalnie węgla brunatnego. Ma to pozwolić tym przedsiębiorstwom zyskać możliwości inwestycyjne dla innych rodzajów źródeł, np. OZE.

"Jeśli chodzi o kwestie krajowe, to jesteśmy na ostatnim etapie dopinania spraw (...). To, co jest istotnym czynnikiem wstrzymującym sfinalizowanie procesu jest oczekiwanie na akceptację ze strony KE - potwierdzenie przez Komisję, tego o czym jesteśmy przekonani, czyli, że nie zachodzi proces pomocy publicznej (...). Chcemy mieć pewność, że KE postrzega problem tak, jak my i że jest to proces rynkowy niezwiązany z pomocą publiczną. Jesteśmy w kontakcie z Komisją i potrzebujemy tego potwierdzenia. Jeśli ono będzie w najbliższym czasie, to będziemy ten proces finalizować (...). Przewiduję, że w ciągu najbliższych kilku tygodni ten proces zostanie zakończony" - powiedział wicepremier Jacek Sasin podczas konferencji.

W grudniu 2022 r. Minister Aktywów Państwowych, przedstawiciele spółek energetycznych i związków zawodowych podpisali umowę społeczną, towarzyszącą tworzeniu NABE. (PAP)

ra/ ab/ mmu/ doa/ gor/