Fiat rezygnuje z diesli w Europie

W nowej strategii rozwoju Fiata pojawia się zapowiedź rezygnacji z silników wysokoprężnych. Odejście od diesli dotyczy samochodów osobowych sprzedawanych w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie.

Nowe plany zaprezentowano w minionym tygodniu, podczas prezentacji kolejnej strategii koncernu. Jak poinformował szef FCA, Sergio Marchionne, ostatni samochód osobowy z silnikiem diesla trafi do sprzedaży w 2021 roku. Oznacza to krótką, bo zaledwie trzyletnią perspektywę wyczyszczenia europejskiego portfolio Fiata z pojazdów wyposażonych w silniki wysokoprężne. Podobną drogę obierają należące do FCA Jeep oraz Maserati.

W ciągu kolejnych pięciu lat Fiat chce rozwijać modele wyposażone w silniki hybrydowe i elektryczne. Władze koncernu przekonują, że do 2022 roku aż 60 proc. spośród sprzedawanych w Europie aut będą stanowiły elektryki. Silniki diesla nie znikną jednak z fabryk FCA - po 2021 r. nadal będą wyposażeniem samochodów dostawczych oraz osobówek trafiających m.in. na rynek amerykański.

Z danych Stowarzyszenia Europejskich Producentów Pojazdów wynika, że w I kwartale br. na unijne drogi wyjechało mniej nowych diesli niż rok wcześniej. Udział samochodów z napędem elektrycznym na razie jest skromny.

Dyskusje wobec przyszłości diesli nie cichną nie tylko za sprawą odmienianego przez wszystkie przypadki, szczególnie na Starym Kontynencie, hasła "elektromobilność", ale również za sprawą kolejnych skandali. Choć wydawało się, że po dieselgate podobnych wpadek długo nie będzie, niedawno pisaliśmy, że należące do koncernu Volkswagena Audi wstrzymuje dostawy modeli a6 i a7. Powodem jest toczące się dochodzenie w sprawie nieprawidłowości przy emisji spalin.

Malwina Wrotniak