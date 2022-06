Festiwal podwyżek oprocentowania lokat. Jest stawka 7,2 proc.

fot. Kuczyński: Chiny nie opuszczą swojej wysokiej góry / / Shutterstock

Po ostatniej podwyżce stóp procentowych oprocentowanie lokat poszło znów do góry. Kilka banków zaproponowało stawki do 6,5 proc. Ich ofertę tradycyjnie przebija Bank Nowy, który na lokacie miesięcznej proponuje 7,2 proc. (od 11 czerwca).

Stopa podstawowa NBP wzrosła do poziomu 6 proc., a wraz z nią ruszył festiwal podwyżek oprocentowania lokat w bankach. Ofertę konkurencji tradycyjnie (na tę chwilę) przebija Bank Nowy, który proponuje na lokacie miesięcznej 7,2 proc. w skali roku. Niestety, jest to depozyt, którego kwota maksymalna wynosi 10 tys. zł. W ofercie banku znajdziemy jeszcze lokatę na rok na 7 proc. (tu można założyć 4 lokaty na maksymalną kwotę 400 tys. zł) i lokatę kwartalną na 6,8 proc. (też 4 lokaty do kwoty 400 tys. zł).

Przypomnijmy, że lokatę na 7 proc. znajdziemy też w BOŚ. Jest to depozyt kwartalny, którego maksymalna kwota nie może przekroczyć 500 tys. zł.

Kilka banków zaproponowało stawki na poziomie 6,5 proc. Getin Bank proponuje na „Lokacie na Nowe Środki” promocyjne oprocentowanie 6,5 proc. w skali roku w przypadku lokat na 6 i 12 miesięcy, na lokacie kwartalnej można natomiast zarobić 6 proc. Taką samą stawkę bank oferuje dla „Nowych Środków na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym”.

Z kolei Alior Bank oferuje stałe oprocentowanie do 6,5 proc. w skali roku na "Lokacie na nowe środki". To stawka dla okresu 19 miesięcy. Klienci mają do wyboru jeszcze kilka okresów lokacyjnych z nieco niższym oprocentowaniem. Atutem oferty tych depozytów pozostaje brak ograniczeń kwoty maksymalnej i liczby możliwych do otwarcia lokat. Nowością w ofercie jest też Lokata Nestor, która jest dostępna wyłącznie w placówkach Alior Banku i przeznaczona jest dla osób urodzonych do 31 grudnia 1962 r. włącznie. Okres lokaty to 15 miesięcy z oprocentowaniem stałym 5 proc. w skali roku.

Natomiast w BNP Paribas pojawiła się nawet stawka 10 proc., ale jest ona dostępna w ramach rocznej lokaty progresywnej (każdy miesiąc ma inne oprocentowanie, najwyższe w ostatnim miesiącu). Średnie oprocentowanie lokaty za cały okres wynosi 6 proc. Bank podniósł też oprocentowanie lokat otwieranych za pomocą GOonline do 5,25 proc. Od 10 czerwca oprocentowanie pięciomiesięcznej lokaty w GOmobile wynosi 6 proc., a trzymiesięcznej 4 proc.