Fest Festival odwołany. Płaciłeś kartą? Skorzystaj z chargebacku

Organizator Fest Festivalu poinformował, że impreza się nie odbędzie. Jednocześnie postanowił ogłosić upadłość. Klienci powinni jak najszybciej zgłosić się po zwrot pieniędzy za bilety. Przypominamy, że klienci, którzy opłacili zakup kartą płatniczą Visa lub Mastercard, mogą skorzystać z usługi chargeback.

Organizator Fest Festivalu poinformował, że ogłasza upadłość i impreza się nie odbędzie. „Wszyscy posiadający bilety mogą ubiegać się o zwrot środków, niestety w obecnej sytuacji zmuszeni zostaliśmy do uruchomienia postępowania upadłościowego, co uniemożliwia na ten moment wypłatę jakichkolwiek należności przez spółkę. To dziś jedyna droga, która umożliwia nam rozliczenie się z organizacji festiwalu. Wszystkie osoby posiadające bilety, otrzymają wkrótce na skrzynki e-mailowe informacje z dalszymi komunikatami w sprawie zwrotów środków za bilety” – napisano na oficjalnej stronie imprezy.

Fest Festival - zwrot biletów

Sprzedażą biletów na imprezę zajmowali się pośrednicy, m.in. Empik, eBilet czy Goingapp.pl. To tam w pierwszej kolejności powinni zgłosić się klienci z żądaniem zwrotu pieniędzy. Z informacji pojawiających się w serwisach społecznościowych wynika jednak, że niektóre firmy odmawiają zwrotu środków (Going). Z relacji klientów wynika, że swoją decyzję uzależniają m.in. od daty zakupu biletu. Ze swoimi żądaniami warto się pośpieszyć, bo gdy sąd zarejestruje upadłość, zarządzaniem majątkiem spółki zajmie się syndyk.

Warto natomiast przypomnieć, że klienci, którzy opłacili zakupy za pomocą kart płatniczych Visa lub Mastercard mogą skorzystać z procedury chargeback (czyli tzw. obciążenia zwrotnego). Proces przeprowadza wystawca karty na żądanie klienta w sytuacji, gdy sprzedawca nie wywiąże się z zamówienia towaru lub usługi. Obejmuje on transakcje wykonane kartami debetowymi, kredytowymi i przedpłaconymi.

Jak skorzystać z chargeback?

Aby skorzystać z opcji chargeback, należy zgłosić się do banku-wydawcy karty i zgłosić reklamację. Bank może poprosić o przedstawienie dodatkowych dokumentów związanych z zakupem – np. paragonu, biletu lub negatywnej odpowiedzi ze spółki, która zajmowała się sprzedażą biletów. Po otrzymaniu takiego zgłoszenia resztą sprawy zajmuje się bank. Za pośrednictwem organizacji płatniczej kontaktuje się z akceptantem płatności, który powinien udowodnić, że wywiązał się z umowy (w tym przypadku nie będzie mógł tego zrobić). Jeśli tego nie zrobi, lub przekroczy termin na odpowiedź, bank uzna zasadność reklamacji.

Chargeback można zgłosić na infolinii, w placówce banku, lub elektronicznie (w niektórych bankach można to zrobić w aplikacji lub serwisie transakcyjnym).

Niestety, z procedury chargebacku nie mogą skorzystać osoby, które wybrały inną formę płatności – np. Blika czy zwykły przelew. W takiej sytuacji pozostaje im napisanie zwykłej reklamacji do firmy, która sprzedała bilet.