Ferrum podpisało z Gaz-Systemem umowę na dostawę rur stalowych

Ferrum podpisało z Gaz-Systemem czteroletnią umowę ramową na dostawę rur stalowych. Łączne wynagrodzenie przeznaczone na realizację przez Gaz-Systemem umów częściowych w ramach umowy ramowej nie przekroczy kwoty ok. 1,8 mld zł netto - poinformowała spółka w komunikacie.

"Celem zawartej na okres czterech lat Umowy Ramowej jest ustalenie i określenie warunków udzielania i realizacji na rzecz Zamawiającego umów częściowych na dostawy fabrycznie nowych rur stalowych, jakie mogą zostać udzielone w okresie obowiązywania Umowy Ramowej, przy czym termin realizacji umów częściowych może wykraczać poza ww. okres trwania Umowy Ramowej" - napisano w komunikacie.

"Zawarcie Umowy Ramowej nie zobowiązuje, a jedynie uprawnia zamawiającego do zaproszenia spółki do składania ofert w postępowaniach wykonawczych o udzielenie zamówień częściowych, skutkiem których będzie zawarcie z wybranym wykonawcą Umowy Częściowej. W ramach Umowy Ramowej Zamawiający przeprowadzi dowolną liczbę postępowań wykonawczych zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych, do których będzie zapraszał również innych wykonawców, z którymi zawarł umowę ramową" - dodano. (PAP Biznes)

