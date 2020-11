Fenomen Tesli [Podcast]

fot. Tudoran Andrei / Shutterstock

Niepełnoletnia Tesla detronizuje motoryzacyjne tuzy. Produkując niespełna 400 tys. aut rocznie, jest warta więcej niż Toyota, Volkswagen i Daimler razem wzięte.

Jak produkując auta elektryczne, na których wszyscy tracą, można zarabiać? Na czym polega spektakularny sukces firmy, która obaliła stare zasady ? W czym tkwi haczyk?



Wspólnie z gośćmi „Pulsu Biznesu do słuchania” właśnie tego haczyka szukamy.



Maciej Mazur, prezes Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, przekonuje, że gdyby nie szalony pomysł Tesli budowania aut, na które nie ma popytu, nie byłoby dziś pojęcia elektromobilność, a on sam pewnie zajmowałby się czymś innym.



Artur Włodarski, dziennikarz motoryzacyjny, opowiada o tym, jak Volkswagen pomógł Tesli i wyjaśnia co to jest energetyczne combo. Obnaża też kochliwą naturę tej spółki. Tak! Jest o romansach i zdradach.



Suchej nitki na produktach tej marki nie zostawia Jakub Tabędzki. Poznański biznesmen jest jednym z pierwszych Polaków, który teslę kupił. Punktuje słabą jakość produktów i fatalną obsługę, a jednocześnie zapewnia, że nadal teslą jeździ, bo mimo wad to auto nie ma na rynku godnego konkurenta. Teslę od kuchni pokazuje Paweł Gos, szef spółki Exact Systems, zajmującej się kontrolą jakości. Bywał w fabrykach koncernów motoryzacyjnych, był i w fabryce Tesli. Jego opowieść dotyczy jednak nie tylko zaplecza tej marki. Jest też obrazem tego, z czym Tesla jako producent musi się mierzyć i jak to sobie ułatwia.



Ostatnia rozmowa jest o… czarach. Przemysław Barankiewicz z domu maklerskiego Finax opowie, jak Elon Musk oczarował inwestorów i o tym, czy zysk i gotówka jako giełdowe fundamenty mają znaczenie dla nowego pokolenia inwestorów.



Marcin Bołtryk