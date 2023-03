Kolejna spółka może opuścić GPW. Hojna oferta w wezwaniu na TIM

Fega & Schmitt Elektrogroßhandel, należąca do grupy Würth, zamierza ogłosić wezwanie do sprzedaży wszystkich 22.199.200 akcji spółki TIM, po 50,69 zł za akcję - poinformowało pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie. Główni akcjonariusze TIM-u zobowiązali się do sprzedaży swoich akcji w odpowiedzi na wezwanie.

Cena akcji w planowanym wezwaniu wyniesie 50,69 zł, co stanowi premię w wysokości odpowiednio 34, 52 i 67 proc. w stosunku do ostatniej ceny zamknięcia akcji półki poprzedzającej dzień ogłoszenia intencji wezwania, 3-miesięcznej średniej ceny ważonej wolumenem oraz 6-miesięcznej średniej ceny ważonej wolumenem akcji spółki poprzedzającej ten dzień.

"Po udanym wezwaniu, grupa Würth zamierza wspierać TIM w jego dalszym rozwoju. Spółka stanie się integralną częścią jednostki biznesowej Electrical Wholesale Grupy Würth i będzie nadal działała samodzielnie pod obecnym zespołem zarządzającym" - napisano w komunikacie prasowym TIM-u i grupy Würth.



Główni akcjonariusze i kluczowi menedżerowie polskiego dystrybutora artykułów elektrotechnicznych: prezes Krzysztof Folta oraz Ewa Folta, Piotr Nosal, Piotr Tokarczuk, Krzysztof Wieczorkowski, Maciej Posadzy i Jan Walulik, reprezentujący łącznie ok. 42 proc. ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym i ogólnej liczby głosów w TIM podpisali umowy ze spółką Fega & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH, zgodnie z którymi zobowiązani są do złożenia zapisów w wezwaniu po cenie 50,69 zł za akcję.

Jednocześnie postanowiono, że składy zarządów TIM i 3LP pozostaną bez zmian, kontynuując realizację swoich dotychczasowych strategii, ale w ramach i przy wsparciu grupy Würth.

Jeżeli w wyniku wezwania zostanie osiągnięty próg co najmniej 95 proc. ogólnej liczby głosów na walnym, wzywający zamierza ogłosić przymusowy wykup akcji, a następnie wycofać spółkę z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Planowane wezwanie to efekt przeglądu opcji strategicznych dokonanego przez TIM, o rozpoczęciu którego spółka informowała w sierpniu 2022 roku.

"Ta transakcja to kolejny kamień milowy w ścieżce rozwoju grupy TIM, a zarazem potwierdzenie dużej wartości, jaką zarządy oraz wszyscy pracownicy obu spółek zbudowały na przestrzeni lat. Dołączenie do grupy Würth wzmocni TIM strategicznie i utoruje drogę do ekspansji w nowych obszarach. Ogromne znaczenie miało dla nas to, że ustalone warunki transakcji są bardzo korzystne dla dotychczasowych akcjonariuszy, a także to, że grupa Würth będzie wspierać dalszy dynamiczny rozwój działalności obu spółek grupy TIM" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Krzysztof Folta, prezes TIM-u.

"Połączenie sił na rynku dystrybutorów elektrotechnicznych w Polsce pomoże nam w realizacji naszych celów strategicznych, a także zapewni jeszcze większą ekspozycję i know-how w obszarze e-commerce. Dostrzegamy wartość TIM-u, dlatego zdecydowaliśmy się zaoferować bardzo znaczącą premię w stosunku do średniej ceny transakcyjnej z ostatnich miesięcy. O atrakcyjności naszej propozycji świadczy zobowiązanie zarządu oraz największych akcjonariuszy spółki do sprzedaży swoich akcji" – dodał Ulrich Liedtke, wiceprezes odpowiedzialny za międzynarodową sprzedaż hurtową materiałów elektrotechnicznych w grupie Würth.

Grupa Würth działa w branży produkcji i sprzedaży materiałów mocujących i montażowych. Zatrudnia ponad 85 tys. pracowników w ponad 400 spółkach oraz posiada ponad 2.500 sklepów w 80 krajach. Według wstępnego rocznego sprawozdania finansowego w 2022 r. grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 19,95 mld euro.

