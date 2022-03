Federacja Europejskich Giełd Papierów Wartościowych za wykluczeniem moskiewskiej giełdy

Agencje ratingowe obniżają rating Rosji. "Skala sankcji zagraża stabilności finansowej kraju"

Agencje Moody's i Fitch poinformowały w nocy ze środy na czwartek, że ze względu na sankcje nałożone na Rosję obniżyły rating tego kraju odpowiednio z poziomu B3 do Baaa3 i z poziomu BBB do B. We wtorek S&P obniżył jej notę do BB+.