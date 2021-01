FedEx zwolni do 6300 osób w Europie

fot. JHVEPhoto / Shutterstock

FedEx ogłosił plany redukcji do 6300 miejsc pracy w Europie, ostateczna liczba zwolnionych osób będzie podana po zakończeniu integracji z TNT Express - podaje CNN Business.

W ostatnim oświadczeniu firma kurierska FedEx zapowiedziała zwolnienia grupowe na terenie Europy. Mają one dotknąć od 5500 do 6300 pracowników. Koszty odpraw mogą wynieść nawet 575 mln dolarów. FedEx szacuje, że z kolei roczne oszczędności będą na poziomie od 275 do 350 mln dolarów.

"Ten proces, choć trudny, pozwoli nam razem z zakończeniem integracji działać jako jedna firma oferująca większy zasięg, szybką dostawę, rozszerzone możliwości operacyjne i wyższy poziom usług", powiedziała Karen Reddington, prezes FedEx Express w Europie w oświadczeniu.

W 2016 roku FedEx przejął holenderską firmę TNT Express, aby rozszerzyć sieci dostaw.

WS