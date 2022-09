Fed spowodował wyprzedaż akcji na Wall Street

fot. Wang Ying / / Xinhua News Agency

Środowa sesja na Wall Street rozpoczęła się od wzrostów, ale po ogłoszeniu decyzji o podwyżce stóp proc. przez Fed o 75 pb i komentarzach prezesa Jerome'a Powella inwestorzy zaczęli wyprzedawać akcje i w efekcie główne indeksy zakończyły dzień na sporych minusach.

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 1,70 proc. i wyniósł 30.183,78 pkt.

S&P 500 na koniec dnia stracił 1,71 proc. i wyniósł 3.789,93 pkt.

Nasdaq Composite spadł o 1,79 proc. i zamknął sesję na poziomie 11.220,19 pkt.

Fed podniósł główną stopę procentową w USA o 75 pb. do przedziału 3,00-3,25 proc.

Decyzja o stopach procentowych była zgodna z oczekiwaniami rynku i została podjęta jednogłośnie. W obecnym cyklu zacieśniania polityki monetarnej Fed podniósł stopy proc. łącznie o 300 pb. Ostatnie podwyżki to największy wzrost stóp procentowych w USA od początku lat 80., gdy na czele FOMC stał Paul Volcker.

Chociaż skala podwyżki stóp procentowych przez Fed okazała się zgodna z przewidywaniami, to nie uspokoiło to analityków i inwestorów.

Prezes Fed Jerome Powell powtórzył podczas konferencji po posiedzeniu Rezerwy Federalnej, że konieczne będą dalsze podwyżki, a Fed dopiero wszedł na najniższy restrykcyjny poziom stóp proc. dla gospodarki.

"Uważamy, że musimy podnieść stopy procentowe do poziomu wystarczająco restrykcyjnego dla gospodarki, aby obniżyć inflację do 2 proc. (…) Właśnie przeszliśmy na najniższy poziom tego, co można uznać za restrykcyjny poziom stóp procentowych. Moim zdaniem i Komitetu, jest jeszcze wiele do zrobienia" – wskazał prezes Fedu.

Członkowie FOMC prognozują stopy proc. w USA na poziomie 4,4 proc. na koniec '22, 4,6 proc. na koniec '23 i 3,9 proc. na koniec '24 - wynika z wykresu dot-plot.

Prezes Fed dodał, że w prognozach widać możliwość wzrostu stóp proc. o 100 pb. lub 125 pb. w tym roku.

Obniżenie inflacji będzie wymagało spowolnienia tempa wzrostu PKB i osłabienia warunków na rynku pracy.

"Podejmujemy mocne, szybkie kroki do ograniczenia popytu, by lepiej dostosował się do podaży. Obniżenie inflacji prawdopodobnie będzie wymagało trwałego okresu wzrostu PKB poniżej trendu i najprawdopodobniej będzie to wymagało pewnego osłabienia warunków na rynku pracy" – wskazał prezes Fedu.

Powell wskazał, że polityka monetarna będzie restrykcyjna do tego poziomu, aż przywróci inflację do celu 2 proc.

„Nigdy tak naprawdę nie dowiemy się, czy minima na rynku akcji nadejdą w tym roku bez pomyślnego przetestowania minimów z czerwca. Oczywiście, ostatnie techniczne osłabienie cen akcji musi teraz stawić czoła determinacji decydentów polityki pieniężnej w ich walce z inflacją” - powiedział John Lynch, dyrektor ds. inwestycji w Comerica Wealth Management.

Zdaniem jednego z dyrektorów ds. inwestycji BlackRock Inc., inwestorzy giełdowi zmagają się obecnie z jastrzębią Rezerwą Federalną i nadciągającą recesją, następną przeszkodą będą rewizje w dół zysków przedsiębiorstw.

„To, o co coraz bardziej się martwimy, to obniżki zysków, a tego jeszcze nie mieliśmy. Ton zespołów zarządzających już zaczyna się zmieniać i w 2023 r. zobaczymy dość znaczne redukcje” – powiedział w Nigel Bolton z BlackRock Fundamental Equities.

„Polecam zamknąć krótkie pozycje na akcjach i obligacjach. Zamykałbym też długie pozycje w dolarach – następne 24 godziny są tak niepewne, gdy rynek już bardzo pesymistycznie się nastawił na zbliżające posiedzenie Fedu” – powiedział Stephen Miller, konsultant inwestycyjny w GSFM.

Notowania Beyond Meat spadły podczas środowej sesji na Wall Street o 1 proc. Producent zamienników mięsa zawiesił dyrektora operacyjnego Douga Ramseya po aresztowaniu go za domniemane ugryzienie innego mężczyzny w nos podczas kłótni. We wtorek akcje spółki spadły o 6 proc.

General Mills rósł o 2,5 proc. po opublikowaniu zysków kwartalnych, które były lepsze od oczekiwań. Spółka podniosła też całoroczną prognozę sprzedaży. Akcje spółki są na najwyższym poziomie w historii.

Rosły akcje spółek z sektora obronnego, po tym jak prezydent Putin ogłosił częściową mobilizację w Rosji i zagroził Zachodowi użyciem broni jądrowej.

Zniżkowały za to akcje spółek z branży turystycznej i rozrywkowej, które są mocno narażone na kłopoty w okresach gospodarczego spowolnienia. Na wartości traciły m.in. sieci kasyn Caesars i MGM, sieci hoteli Hilton, Marriott, Wynn, Las Vegas Sands oraz firmy oferujące usługi rezerwacji mieszkań w czasie podróży: Expedia i Booking Holdings.

Stitch Fix spadł o 5 proc. Spółka opublikowała większą od oczekiwań stratę kwartalną.

Estee Lauder rósł o 3 proc. Goldman Sachs podniósł rekomendację dla akcji spółki do "kupuj" z "neutralnie".

Na rynku ropy kontrakty na WTI na listopad są wyceniane po 85,35 USD za baryłkę, po spadku o 0,7 proc., a listopadowe futures na Brent zniżkują o 0,62 proc. do 90,10 USD/b.

Zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu wzrosły o 1,14 mln baryłek, czyli o 0,27 proc. do 430,77 mln baryłek. Zapasy benzyny spadły w tym czasie o 1,57 mln baryłek, czyli o 0,74 proc. do 214,61 mln baryłek. (PAP)

