Fed podzielony, ale „minutki” wsparły dolara

Po publikacji protokołów z grudniowego posiedzenia Federalnego Komitetu Otwartego Rynku dolar umocnił się względem euro, a notowania złota spadły z trzymiesięcznego szczytu.

„Większość uczestników powtórzyła swoje poparcie dla kontynuowania stopniowego podejścia do podnoszenia przedziału (stopy funduszy federalnych – przyp. red.) odnotowując, iż to podejście pomogło zrównoważyć ryzyka dla perspektyw gospodarczych oraz inflacji” - można przeczytać w protokołach z grudniowego posiedzenia Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC).

W grudniu FOMC zdecydował się podnieść stopy procentowe po raz trzeci w 2017 roku i po raz piąty od rozpoczęcia cyklu podwyżek w grudniu 2015 roku. Podobnie jak poprzednio, podwyżka wyniosła 25 punktów bazowych. Z grudniowego rozkładu tzw. fedokropek wynika, że członkowie FOMC chcieliby dokonać trzech podwyżek (po 25 pb. każda) także w 2018 roku.

Jednakże „kilku” przedstawicieli Komitetu wyraziło obawy przed – ich zdaniem – zbyt niską inflacją, która może utrzymać się dłużej, niż się obecnie oczekuje (w listopadzie inflacja CPI w USA wyniosła 2,2% i była wyższa od dwuprocentowego celu). „Kilku z nich wyraziło obawy, że uparcie słaba inflacja może prowadzić do spadku długoterminowych oczekiwań inflacyjnych” - czytamy w grudniowych „minutkach”.

Za to większość uczestników grudniowego spotkania uważało, że cięcia podatków przeforsowane przez Donalda Trumpa mogą tylko nieznacznie podkręcić wzrost gospodarczy i przyczynić się do wzrostu inflacji. Podobnie jak w poprzednich miesiącach tylko dwoje przedstawicieli FOMC ostrzegało przed ryzykiem utrzymywania niskich stóp procentowych przez zbyt długi czas.

„W świetle wysokich wycen aktywów i niskiej zmienności na rynkach finansowych dwoje uczestników wyraziło obawy, że” - czytamy w grudniowych protokołach FOMC.

Mimo raczej nijakiej wymowy grudniowych „minutek” rynek odebrał komunikat z Fedu jako dość „jastrzębi”. Po 20:00 dolar wyraźnie umocnił się względem euro – kurs EUR/USD obniżył się z 1,2029 do 1,20, by jednak godzinę później powrócić do poziomu 1,2015. Za to rentowność amerykańskich obligacji 2-letnich wzrosła do 1,9350%, osiągając najwyższą wartość od 2008 roku. To sygnał, że rynek długu dyskontuje kolejne podwyżki krótkoterminowych stóp procentowych w USA. Inwestorzy z rynku terminowego wyceniają szanse marcowej podwyżki stopy funduszy federalnych na 67,5% - wynika z obliczeń FedWatch Tool.

Umocnienie dolara i perspektywa kolejnych podwyżek ceny pieniądza w Stanach Zjednoczonych dostarczyła pretekstu do zamykania długich pozycji na rynku złota. „Barbarzyński relikt”, który przez ostatnie trzy tygodnie podrożał aż o 6,5%, w środę wieczorem taniał o 0,4%, do 1.315,30 USD za uncję.

Do treści grudniowych „minutek” należy jednak podchodzić z pewną dozą sceptycyzmu. W styczniu doszło bowiem do istotnych zmian w składzie Federalnego Komitetu Otwartego Rynku. W ramach standardowej rotacji prawo głosu utraciło dwóch zadeklarowanych „gołębi”, zaś poglądy nowych członków Komitetu nie są jeszcze znane. Po drugie, w lutym kierownictwo Rezerwy Federalnej obejmie Jereome Powell, a Janet Yellen zrezygnuje z zasiadania w FOMC.

Krzysztof Kolany