Fed podtrzymuje QE. Stopy na zerze

fot. Britt Leckman / ZUMA Wire

Kierownictwo Rezerwy Federalnej postanowiło utrzymać program skupu aktywów (QE) w kwocie 120 mld USD miesięcznie. Stopa funduszy federalnych pozostała bez zmian na rekordowo niskim poziomie.

Przedział stopy funduszy federalnych pozostał bez zmian na poziomie 0-0,25%. FOMC zapowiedział też utrzymanie niemal zerowych stóp procentowych tak długo, aż nie uzna, że osiągnięty został cel maksymalnego zatrudnienia, a inflacja osiągnie poziom 2%, zmierzając do poziomów „umiarkowanie przekraczających” 2% przez jakiś czas.

/ Bankier.pl na podstawie danych Rezerwy Federalnej.

- Dodatkowo Rezerwa Federalna będzie kontynuowała zwiększania stanu posiadania obligacji skarbowych o przynajmniej 80 mld dolarów miesięcznie oraz agencyjnych obligacji hipotecznych o przynajmniej 40 mld dolarów miesięcznie, dopóki nie dokonany zostanie znaczący postęp w kierunku osiągnięcia zakładanych przez Komitet celów maksymalnego zatrudnienia i stabilności cen – czytamy w grudniowym komunikacje Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC).

/ Bankier.pl na podstawie danych Rezerwy Federalnej.

Grudniowa decyzja FOMC zapadła jednogłośnie i w praktyce wyznacza obietnicę (ang. forward guidance) utrzymania ultra-ekspansywnej polityki monetarnej w USA przez bardzo długi czas. Z deklaracji członków Komitetu wynika, że stopa funduszy federalnych zostanie utrzymana na zerze do końca 2022 roku, a w roku 2023 „grozi” nam co najwyżej jedna podwyżka o 25 pb. Z kolei tak zdefiniowany horyzont prowadzenia QE w zasadzie może oznaczać utrzymanie „dodruku pieniądza” bezterminowo. Tylko w tym roku Fed powiększył swoją sumę bilansową o przeszło trzy biliony dolarów.

Nie potwierdziły się za to wcześniejsze spekulacje zakładające, że Fed będzie kupował więcej długoterminowych obligacji.

Fed utrzymał stopy procentowe na niezmienionym poziomie także na pięciu poprzednich posiedzeniach, które odbyły się 5 listopada, 16 września, 29 lipca, 10 czerwca oraz 29 kwietnia. Wcześniej, w połowie marca, na niezapowiedzianym, niedzielnym posiedzeniu marca Fed ściął stopy procentowe aż o 100 pb., ustalając cenę pieniądza w pobliżu zera. Równocześnie zwiększył wtedy program QE o 700 mld dolarów. Było to wtedy drugie „awaryjne” cięcie stóp procentowych po tym, jak 3 marca (czyli także w niedzielę) FOMC obniżył stopę funduszy federalnych o 50 pb.

Na obniżkach stóp się wtedy nie skończyło. 23 marca Rezerwa Federalna ogłosiła nieograniczony skup papierów wartościowych oraz uruchomiła serię programów dostarczających kredyt do gospodarki. Ponadto 9 kwietnia Fed uruchomił kolejny program pożyczkowy – tym razem opiewający na astronomiczną kwotę 2,3 bln dolarów. 12 maja bank centralny USA ogłosił, że zacznie kupować notowane na giełdzie jednostki funduszy dłużnych. Pod koniec lipca Fed przedłużył funkcjonowanie tych programów do końca 2020 roku.

Wraz z grudniowym komunikatem do opinii publicznej trafiły nowe projekcje makroekonomiczne członków FOMC. Z rozkładu preferencji względem stóp procentowych wynika, że jakakolwiek podwyżka stopy funduszy federalnych do końca 2023 roku jest mało prawdopodobna.

/ Rezerwa Federalna.

Rozkład tzw. fedokropek pozostał prawie bez zmian względem września i wynika z niego, że zaledwie 5 z 17 członków Komitetu dopuszcza do siebie jakąkolwiek podwyżkę stóp w 2023 roku. W tzw. długim terminie (czyli po roku 2023) większość decydentów opowiada się za stopą funduszy federalnych na poziomie zaledwie 2,50%.

Poprawie uległy za to prognozy makroekonomiczne FOMC. Mediana prognoz członków Komitetu zakłada, że w 2020 roku PKB Stanów Zjednoczonych zmaleje o 2,4%, a w przyszłym roku wzrośnie o 4,2%. We wrześniu wartości te wynosiły odpowiednio -3,7% oraz 4,0%. Stopa bezrobocia ma wynieść 6,7% na koniec tego i 5,0% na koniec przyszłego roku przy inflacji bazowej wydatków konsumpcyjnych (PCE core) odpowiednio 1,2% i 1,7%. We wrześniu zakładano stopę bezrobocia odpowiednio na poziomie 7,6% i 5,5%. Różnice są więc istotne i to pozytywne. Prognozy dla inflacji PCE pozostały praktycznie bez zmian i nadal zakładają one utrzymanie tego wskaźnika na poziomie nie wyższym niż 2,0% do końca 2023 roku.

To ostatnie zaplanowane posiedzenie FOMC w 2020 roku. Pierwsze spotkanie Komitetu w 2021 roku przewidziane jest na 26-27 stycznia.

KK