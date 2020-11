Fed nie zmienił stóp procentowych

fot. MDOGAN / Shutterstock

Kierownictwo amerykańskiej Rezerwy Federalnej utrzymało stopę funduszy federalnych bez zmian na rekordowo niskim poziomie. Tym razem decyzja zapadła jednogłośnie.

Przedział stopy funduszy federalnych pozostał bez zmian na poziomie 0-0,25%. FOMC zapowiedział też utrzymanie niemal zerowych stóp procentowych tak długo, aż nie uzna, że osiągnięty został cel maksymalnego zatrudnienia, a inflacja osiągnie poziom 2%, zmierzając do poziomów „umiarkowanie przekraczających” 2% przez jakiś czas.

/ Rezerwa Federalna.

- Komitet dąży do osiągnięcia maksymalnego zatrudnienia i stopy inflacji na poziomie 2% w dłuższym terminie. Przy inflacji kształtującej się uparcie poniżej długoterminowego celu Komitet będzie działał, aby osiągnąć inflację umiarkowanie przewyższającą 2% przez jakiś czas. Tak, aby inflacja średnio wyniosła 2% i aby długoterminowe oczekiwania inflacyjne pozostały zakotwiczone na 2%. Komitet oczekuje utrzymania ekspansywnej polityki monetarnej, dopóki te cele nie zostaną osiągnięte – ten nowy fragment z wrześniowego komunikatu FOMC (pogrubienia od redakcji) w listopadzie pozostał niezmieniony.

Fed utrzymał stopy procentowe na niezmienionym poziomie także na czterech poprzednich posiedzeniach, które odbyły się 16 września, 29 lipca, 10 czerwca oraz 29 kwietnia. Wcześniej, w połowie marca, na niezapowiedzianym, niedzielnym posiedzeniu marca Fed ściął stopy procentowe aż o 100 pb., ustalając cenę pieniądza w pobliżu zera. Równocześnie zwiększył wtedy program QE o 700 mld dolarów. Było to wtedy drugie „awaryjne” cięcie stóp procentowych po tym, jak 3 marca (czyli także w niedzielę) FOMC obniżył stopę funduszy federalnych o 50 pb.

Na obniżkach stóp się jednak nie skończyło. 23 marca Rezerwa Federalna ogłosiła nieograniczony skup papierów wartościowych oraz uruchomiła serię programów dostarczających kredyt do gospodarki. Ponadto 9 kwietnia Fed uruchomił kolejny program pożyczkowy – tym razem opiewający na astronomiczną kwotę 2,3 bln dolarów. 12 maja bank centralny USA ogłosił, że zacznie kupować notowane na giełdzie jednostki funduszy dłużnych. Pod koniec lipca Fed przedłużył funkcjonowanie tych programów do końca 2020 roku.

/ Rezerwa Federalna.

Ponadto we wrześniu kierownictwo amerykańskiego banku centralnego zasugerowało, że jakakolwiek podwyżka stopy funduszy federalnych do końca 2023 roku jest mało prawdopodobna. Tak przynajmniej wynika z rozkładu preferencji względem stóp procentowych, zwanych potocznie „fedokropkami”. Podwyżki (i to skromnej) w 2022 roku życzyłby sobie tylko jeden z członków Komitetu. W 2023 roku 14 z 17 decydentów nadal nie widzi potrzeby podniesienia stopy funduszy federalnych.

Następne, ostatnie w tym roku, posiedzenie kierownictwa Fedu zaplanowane jest na 15-16 grudnia. Rynek nie spodziewa się zmiany stopy funduszy federalnych przynajmniej do września 2021 roku - wynika z obliczeń FedWatch Tool.

KK