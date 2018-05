Fatalny dzień złotego - frank, funt, euro i dolar na lokalnych szczytach

Jakby mało było w ostatnim czasie czynników osłabiających złotego, w polską walutę uderzyła dziś fala niepokoju płynącego z Włoch. W efekcie funt jest najdroższy od roku, dolar od lipca, euro od września, a frank od października ubiegłego roku.

Złoty, podobnie jak inne waluty krajów nienależących do najbardziej rozwiniętych na świecie, nie ma w tym roku łatwego życia. Amerykański Fed nie rezygnuje z normalizacji polityki monetarnej (czyli kolejnych podwyżek stóp procentowych), przed czym wciąż wzbrania się Europejski Bank Centralny, wyznaczający cenę euro, dyrygującego kursem polskiej waluty poprzez ścisłe związki gospodarek Polski i strefy euro. Także NBP stawia na stabilność stóp procentowych, znajdujących się na historycznie niskich poziomach w okresie szczytu koniunktury gospodarczej.

Obok tych czynników fundamentalnych, złotym regularnie wstrząsają wydarzenia rozgrywające się na arenie międzynarodowej, a zwiększające awersję inwestorów do ryzyka i skłaniających ich do poszukiwania bezpiecznych przystani. W tym roku w polską walutę zdążyły już uderzyć m.in.: nadspodziewanie dobre dane z amerykańskiego rynku pracy pogłębiający się kryzys w Wenezueli . W ostatnich dniach do punktów zapalnych oficjalnie dołączyły Hiszpania

Dziś to właśnie sytuacja na Półwyspie Apenińskim przejęła rolę naczelnego "straszaka" na rynkach finansowych, choć swój udział miał także powrót wojennej retoryki administracji Trumpa wobec Chin. I znów rykoszetem oberwał złoty. Polska waluta najmniej straciła do euro, bezpośrednio wszak wystawionego na włoskie turbulencje. Po 20:00 polskiego czasu za 1 euro płacono niemal 4,33 zł, o 3 grosze więcej niż rano i najwięcej od września.

Jako że kurs EUR/USD spadł niemal do poziomu 1,15, Polacy rekordowo dużo płacą za dolary. "Zielony" podrożał dziś o przeszło 5 groszy i przebił 3,75 zł. Teraz jest najdroższy od lipca ubiegłego roku.

Aż o 2 proc., co jak na rynek walutowy jest ruchem bardzo znaczącym, rośnie kurs CHF/PLN. Frank kosztował już nawet ponad 3,79 zł, tylko dziś drożejąc o 8 groszy, a w ciągu nieco ponad miesiąca aż o 40 groszy.

Do 5 zł wyraźnie zbliżył się funt. Po 20:00 trzeba było za niego zapłacić blisko 4,97 zł, o ponad 5 groszy więcej niż rano.

MKa