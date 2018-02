Fatalna passa GPW. Mocne spadki Orlenu

Po czterech spadkowych sesjach przyszła i piąta, WIG "ustrzelił" tym samym komplet czerwonych sesji w tym tygodniu. Ostatnie dni są dla polskiej giełdy bardzo trudne, a po rekordowej euforii nie ma już śladu.

Dokładnie dziesięć dni temu WIG wyznaczył historyczne maksima. Inwestorzy na ten moment czekali aż 10 lat. Radość trwała jednak krótko, to co nastąpiło po ustanowieniu rekordu, raczej powodów do optymizmu nie przynosi. Od momentu ustanowienia maksimów WIG zaliczył tylko jedną wzrostową sesję. A miał ku temu aż siedem okazji. Statystyka fatalna.

Nieudany był cały tydzień i piątkowa sesja świetnie to podsumowała. Po czterech spadkowych dniach z rzędu, WIG dziś znów zamknął się na czerwono. Tym razem stratą 0,86 proc. Jeszcze więcej stracił WIG20 (-1,06 proc.), który niebawem będzie musiał się zmierzyć z problemem utrzymania poziomu 2500 punktów. Obecnie brakuje do niego ledwie 7 punktów, a przecież jeszcze dziesięć dni temu WIG20 notowany był powyżej 2650 punktów.

Oczywiście winę za bieżące spadki można zwalać na Europę, gdzie w ostatnich dniach dominuje czerwień. Także dzisiaj na Startym Kontynencie obserwowaliśmy głównie spadki, a wiele indeksów straciło nawet ponad 1 proc. Problem polega jednak na tym, że WIG20 nawet na tle spadającej Europy wygląda relatywnie słabo. Spośród wszystkich indeksów blue chipów na kontynencie gorszy wynik z ostatnich dziesięciu dni mają tylko DAX i FTSE100.

Orlen liderem spadków

Kolejny kamyk do ogródka słabości polskiej giełdy stanowią obroty. W styczniu wyniosły one 19,1 mld zł (spadek o 8 proc. rdr). Średnia dzienna wartość obrotu wyniosła zaś 911,3 mln zł. W kończącym się właśnie tygodniu średniej nie przebiliśmy jednak ani razu. Najwyższe obroty udało się osiągnąć dzisiaj i było to ledwie 814 mln zł. Tło dla tych wszystkich wydarzeń stanowi Indeks Nastroju Inwestorów , który w ostatnim tygodniu załamał się niemal najmocniej w swojej historii. Korekta trwa więc pełną gębą, otwarte jednak pozostaje pytanie o jej głębokość.

Dzisiejsze spadki to przede wszystkim zasługa Orlenu (-4,4 proc.), którego kurs znalazł się najniżej od 11 grudnia 2017 r. Zdaniem analityków, presję na notowania płockiego koncernu wywierają dwa czynniki: słabsze marże rafineryjne w styczniu oraz możliwość zaangażowania PKN Orlen w energetykę jądrową.

Mocno, o 3,9 proc., w dół poszedł także kurs mBanku. Liderem wzrostów było LPP (o 1,6 proc.). Na szerokim rynku o 2,2 proc. spadł Bank Millennium. Zysk netto grupy w czwartym kwartale 2017 roku wzrósł do 179,6 mln zł ze 131,5 mln zł rok wcześniej i okazał się zgodny z konsensusem na poziomie 179,3 mln zł. Zarząd banku poinformował, że zaproponuje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2017 r.

Livechat poszedł w górę o 0,4 proc. Informatyczna spółka podała, że liczba klientów płatnej wersji jej produktu wzrosła w styczniu 2018 roku o 263 netto. Według komunikatu prasowego był to najlepszy styczniowy wynik w historii spółki.

Kurs Kogeneracji spadł o 0,2 proc. do 84,2 zł. PGE wezwała do sprzedaży 2 383 999 akcji spółki, które dają 16 proc. głosów na WZ, po 81,80 zł za akcję.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3523,28 -1,51 -3,40 0,95 8,29 0,55 DAX Niemcy 12785,16 -1,68 -4,16 -0,67 9,95 -1,03 FTSE 100 W.Brytania 7443,43 -0,63 -2,90 -2,68 4,24 -3,18 CAC 40 Francja 5364,98 -1,64 -2,97 1,44 11,90 0,99 IBEX 35 Hiszpania 10211,20 -1,81 -3,63 1,31 8,56 1,67 FTSE MIB Włochy 23202,66 -1,44 -2,74 6,21 22,84 6,17 ASE Grecja 875,38 -1,25 -0,31 6,95 40,50 9,10 BUX Węgry 39951,46 -0,71 -2,05 1,29 22,64 1,46 PX Czechy 1129,10 -0,96 -0,25 4,19 20,00 4,72 MICEX Rosja 2281,84 -0,90 -0,58 8,16 2,90 8,16 RTS INDEX (w USD) Rosja 1272,76 -1,57 -1,08 10,25 8,65 10,25 BIST 100 Turcja 118119,40 -0,78 -2,14 0,51 35,16 2,42 WIG 20 Polska 2507,24 -1,06 -3,59 1,87 21,41 1,87 WIG Polska 65021,36 -0,86 -2,75 2,00 17,57 2,00 mWIG 40 Polska 4958,21 -0,48 -1,20 2,29 7,18 2,29

Kurs Forte stracił 2,3 proc. kontynuując spadki z czwartku wywołane publikacją niższych od oczekiwań wyników. Spółka podała w piątek, że mimo spadku wyników nie naruszyła na koniec 2017 roku kowenantów zawartych w umowach kredytowych.

Adam Torchała