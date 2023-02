Fast foodowa inflacja, Chiny zbroją się w złoto i wspomnienia hipotecznej hossy

Za nami kolejny tydzień 2023 roku i tym razem znów upłynął "pod jastrzębiem". Choć zaczęło się spokojnie, emocje rosły z dnia na dzień. RPP nie zaskoczyła, za to szwedzki bank centralny nie wahał się z podwyżką stóp. Tematem, który zdominował piątek, była węgierska inflacja, która ucieka coraz mocniej od celu.

fot. MJgraphics / / Shutterstock

Emocji nie brakowało również na GPW - wraz z rosnącą popularnością ChatuGPT i na rodzimym rynku rozpoczęły się poszukiwania beneficjentów "inteligentnej" hossy. Przypominamy najciekawsze wykresy tygodnia.

Większość członków Rady Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła ekonomistów i po raz piąty z rzędu opowiedziała się przeciwko podwyżce stóp procentowych. Niepewność powróci na kolejnym posiedzeniu. Natomiast na kolejną podwyżkę stóp procentowych zdecydował się najstarszy bank centralny świata - Riksbank. W czwartek natomiast odbyła się konferencja prasowa szefa NBP Adama Glapińskiego, na której tłumaczył on taką, a nie inną decyzję. Najciekawszym punktem wydaje się jednak być to, kiedy inflacja spadnie do 6 proc.

Bankier.pl na podstawie danych NBP

Węgierska inflacja CPI przekroczyła kolejną psychologiczną barierę. Koszyk dóbr konsumpcyjnych w styczniu nad Balatonem był o przeszło jedną czwartą droższy niż rok wcześniej – wynika z obliczeń Węgierskiego Centralnego Biura Statystycznego (KSH). Z wysoką inflacją w styczniu mierzyli się również Niemcy, choć dane potwierdzają proces dezinflacji.

Władze Czech przestały dopłacać do rachunków gospodarstw domowych za prąd, co spowodowało gwałtowny wzrost wskaźnika inflacji w styczniu. W miesiąc dobra konsumpcyjne podrożały nad Wełtawą aż o 6 proc. - informują tamtejsi statystycy. Tymczasem czeska waluta jest najsilniejsza w historii wobec polskiej. Korona kosztuje na rynku forex przeszło 20 groszy.

Bankier.pl na podstawie danych czeskiego urzędu statystycznego

Styczeń przyniósł wzrost inflacji cenowej w Niemczech. Był to jednak przede wszystkim efekt niskiej bazy z grudnia, gdy zadziałał czynnik jednorazowy. Jednak najnowsze dane nie zmieniają narracji o rozpoczętej fali dezinflacji.

destatis

Brytyjski tygodnik „The Economist” pokazał kolejną odsłonę indeksu Big Maca odnoszącego się do ceny popularnej kanapki od McDonald's. Dalej płacimy za nią mniej niż w USA i strefie euro, co oznacza, że polski złoty ciągle razi słabością wobec głównych walut. Najgorzej wypada jednak burgerowa inflacja w Polsce, która zbliża się do 30 proc.

opracowanie własne na podstawie danych The Economist

Bank centralny Szwecji zdecydował się na kolejną podwyżkę stóp procentowych oraz zwiększenie tempa sprzedaży obligacji skarbowych. Władze Riksbanku zapowiedziały też dalsze podwyżki kosztów kredytu.

Spadek cen na rynkach światowych umożliwił wyraźną obniżkę cen oleju napędowego na polskich stacjach paliw. Lecz zarówno diesel, jak i benzyna pozostają znacznie droższe niż przed rokiem.

Bankier.pl na podstawie danych BM Reflex

Z okazji międzynarodowego Dnia Pizzy statystycy Eurostatu przyjrzeli się cenom najsłynniejszej włoskiej potrawy. Miłośnicy pizzy w Polsce mają powody do narzekań, ale ich portfele nie cierpią tak bardzo, jak mieszkańców kilku innych państw Unii Europejskiej. Polecamy także artykuł Michała Kubickiego pt. "Burgerowa inflacja przyspiesza. Gdzie jest najdroższa kanapka według indeksu Big Maca?"

Eurostat

Niespełna rok przetrwała konserwatywna rekomendacja KNF narzucająca bankom ostre zasady oceny zdolności kredytowej. Zmiana podejścia nadzoru nie sprawi jednak, że hipoteki staną się powszechnie dostępne. Sprawdzamy, jakie będą efekty obniżki wymagań z punktu widzenia kredytobiorców.

Bankier.pl

Inwestycyjnym tematem roku jest, na razie, sztuczna inteligencja i jej wpływ na biznes technologiczny. W cieniu wyścigu takich gigantów jak Microsoft i Google inwestorzy starają się znaleźć na polskiej giełdzie spółki, które mogą być beneficjentem wdrożenia technologicznych rozwiązań w ich biznesach. Kursy typowanych spółek rosły pionowo do góry. Więcej o projekcie Google można przeczytać w artykule Marcina Dziadkowiaka pt.: "Google odpowiada na ChatGPT Microsoftu. Zapowiada Barda".

W czwartek Credit Suisse poinformował o kolejnej kwartalnej stracie, która przekroczyła oczekiwania analityków. Poza tym słynny szwajcarski bank zapowiedział, że do rentowności może wrócić dopiero w 2024 r. Udało się natomiast pozyskać dodatkowy kapitał, przez co największym udziałowcem Credit Suisse został Narodowy Bank Arabii Saudyjskiej.

tradingeconomics.com

Ludowy Bank Chin trzeci miesiąc z rzędu zaraportował wzrost rezerw złota. Wcześniej przez ponad trzy lata utrzymywał, że nie gromadził "królewskiego metalu".

Bankier.pl na podstawie danych Ludowego Banku Chin

Sprzedający mieszkania coraz mocniej mierzą się ze spadkiem popytu na nieruchomości wynikającym m.in. z zapaści na rynku kredytowym, co ma swoje odzwierciedlenie w obniżaniu stawek widniejących w ofertach – wynika z najnowszego odczytu indeksu urban.one. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w ofertach najmu, gdzie cały czas mamy do czynienia z rynkiem wynajmujących.

JM