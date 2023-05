Fałszywe zdjęcie od AI i spadki na Wall Street, czyli pożar Pentagonu, którego nie było

W poniedziałek na Wall Street miały miejsce nagłe kilkudziesięcio punktowe spadki na amerykańskich indeksach giełdowych. Wszystko przez rozprzestrzeniane na Twitterze, także przez „zweryfikowane” konta, zdjęcie sugerujące pożar tuż obok Pentagonu. Jak się okazało, fotografia mogła być wygenerowana przez …. sztuczną inteligencję.

Obraz czarnego dymu kłębiącego się obok budynku przypominającego siedzibę Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych rozprzestrzeniał się w mediach społecznościowych w poniedziałek 22 maja tuż po starcie amerykańskiej sesji giełdowej. Sugestia, że w okolicy Pentagonu doszło do pożaru, na kilka chwil zmroziła inwestorów na Wall Street.

Indeks S&P500 reprezentujący największe spółki na nowojorskiej giełdzie na minutowym wykresie pokazał nagły spadek notowań o 30 pkt., a na przykład ceny amerykańskich obligacji skarbowych i złota na krótko zaczęły rosnąć. Dla giełdowych spekulantów i tzw. daytraderów grających na pozycjach lewarowanych mógł być to moment sporego zarobku, o czym w swoim wpisie wspomniał Przemysław Gerschmann, doradca zarządu GPW.

Informacyjny chaos trwał krótko, po czym zaczęły pojawiać się informacje, że to fałszywy obraz, prawdopodobnie wygenerowany przez sztuczną inteligencję, a notowania zaczęły wracać do poprzedniego stanu.

This morning blue check accounts accounts claimed large explosions at the Pentagon. ... then the White House. Russian state media amplified the faked Pentagon image from their gold check account. The images look AI generated, as folks identified. 1/ pic.twitter.com/Bd9uu3jwPZ

Zanim do tego doszło, informację na Twitterze podały zweryfikowane konta obserwowane przez setki tysięcy użytkowników. Jednym z nich było konto „BloombergFeed” (konto zostało zawieszone), które najczęściej powiela nagłówki artykułów agencji Bloomberga, czy konto "zerohedge".

Portal Agencji Associated Press wspomina o przekazie z rosyjskiej telewizji informacyjnej RT (wcześniej znanej jako Russia Today), która miała napisać na Twitterze: „Doniesienia o eksplozji w pobliżu Pentagonu w Waszyngtonie”. Tweet szybko został usunięty, ale konto ma ponad trzy miliony obserwujących.

Z kolei CNN informuje, że fałszywe doniesienia o eksplozji trafiły również do dużej indyjskiej sieci telewizyjnej. Stacja pokazała obraz na swojej antenie, powołując się na doniesienia rosyjskiego serwisu informacyjnego RT.

Pod kierownictwem Elona Muska Twitter pozwolił każdemu uzyskać zweryfikowane konto ze znacznikiem „blue” w zamian za miesięczny abonament. W rezultacie weryfikacja na Twitterze nie jest już wskaźnikiem autentyczności osoby czy podmiotu (np. mediów) prowadzącego konto. Nowe zasady były już wcześniej powodem problemów i giełdowej dezinformacji, o czym pisała na Bankier.pl Agata Wojciechowska.

@PFPAOfficial and the ACFD are aware of a social media report circulating online about an explosion near the Pentagon. There is NO explosion or incident taking place at or near the Pentagon reservation, and there is no immediate danger or hazards to the public. pic.twitter.com/uznY0s7deL