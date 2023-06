Fala zwolnień na rynku IT dobiega końca. W Polsce nadal brakuje 50 tys. specjalistów

W III kwartale br. 38 proc. firm IT deklaruje rekrutacje, 12 proc. planuje zwolnienia; prognoza netto zatrudnienia wynosi +26 proc., o 18 p.p. wyżej niż w II kw. br. - wynika z raportu ManpowerGroup. Wygląda na to, że korekta zatrudnienia na rynku IT dobiega końca - zauważono.

Jak zauważyli autorzy raportu Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia na III kw. 2023 r., w ramach którego firmy zdradzają swoje plany zatrudnienia na III kwartał tego roku, IT jest jednym z obszarów rynku z najwyższą prognozą netto zatrudnienia, będącą barometrem rynku pracy i pokazująca plany firm związane z pozyskiwaniem nowych kadr.

"W praktyce oznacza to, że pracodawcy sektora nowych technologii chcą wzmacniać swoje zespoły, a specjaliści planujący zmianę mogą liczyć na więcej ofert niż w poprzednich miesiącach" - podkreślono w opracowaniu.

Z raportu wynika, że 38 proc. objętych badaniem organizacji sektora IT deklaruje chęć nowych rekrutacji, 12 proc. planuje zwolnienia, a 47 proc. nie chce żadnych zmian w strukturze zatrudnienia. Prognoza netto zatrudnienia wyniosła +26 proc. Jak zwrócili uwagę eksperci, to wynik o 18 p.p. wyższy w porównaniu z deklaracjami pracodawców na czas od kwietnia do końca czerwca. Zastrzegli, że w ujęciu rocznym to spadek na poziomie 7 p.p.

"Dane płynące z raportu pokazują, że możemy patrzeć na nadchodzący kwartał z pewną dozą optymizmu. Wygląda na to, że fala zwolnień, czyli korekta zatrudnienia na rynku IT dobiega końca" – ocenił dyrektor agencji pracy IT Experis w Polsce Adam Wojtaszek, cytowany w podsumowaniu raportu. Jego zdaniem ma to związek z globalnym trendem transformacji cyfrowej, który - jak zauważył - "nie zniknął, został jedynie nieco ograniczony i spowolniony poprzez restrykcje finansowe".

"Jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, to wygląda na to, że czas zawirowań w branży nowych technologii mamy już za sobą. (...) Pomimo dużej fali zwolnień, czyli wspomnianej korekty zatrudnienia, niedobór talentów na rynku pracy pozostaje niezmiennie wysoki. Dla polskiego rynku pracy szacowany jest na około 50 tys. pracowników IT różnych specjalności – stwierdził Wojtaszek.

"Chcący zmienić pracę specjaliści nowych technologii nie powinni mieć z tym problemu. Organizacje poszukując talentów będą to robiły bez tak ogromnego pośpiechu, jak miało to miejsce w poprzednich latach i z większą rozwagą, zwłaszcza pod kątem kosztowym – podsumował ekspert Experis.

