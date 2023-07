Fala upałów nie odpuszcza. Padł nowy światowy rekord temperatury wody morskiej? "To jak jacuzzi"

WŁOCHY Włączona klimatyzacja w aucie w czasie postoju to mandat dla kierowcy. Upały nie będą wymówką Mandat w wysokości do 444 euro grozi we Włoszech za włączoną klimatyzację w samochodzie w czasie postoju - przypominają o tym kierowcom media w dniach rekordowych upałów i najwyższego stopnia alarmu w ponad 20 miastach. Jak się zauważa, reguły w tej sprawie są bezlitosne.