Fala krytyki po zgłoszeniu Roberta Gwiazdowskiego na kandydata na RPO. "To oburzające i nieakceptowalne"

Nie rozumiemy wściekłego ataku PO na nas - mówił w środę wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL) o reakcji na przedstawienie przez PSL i Konfederację kandydatury prof. Roberta Gwiazdowskiego na RPO. To oburzające i nieakceptowalne; będziemy oczekiwali wyjaśnienia tej sprawy - dodał.

Zgorzelski (PSL-Koalicja Polska) pytany na antenie Polskiego Radia24 o zgłoszoną przez PSL wspólnie z Konfederacją kandydaturę prof. Roberta Gwiazdowskiego na Rzecznika Praw Obywatelskich odpowiedział: "Zamieszaliśmy trochę tym kociołkiem politycznym, bo trzeba w polityce mieć inicjatywę". Przyznał, że po zgłoszeniu tej kandydatury "wylał się ściek pogardy, szczególnie ze strony Koalicji Obywatelskiej, bo jakoś PSL musi zawsze popierać tego, kogo sobie życzy Platforma Obywatelska; dla mnie to jest niedopuszczalne" - podkreślił.

"Wolność miała wtedy, jak zdejmowała majtki” - pisał Robert Gwiazdowski o prawie kobiety do aborcji. "Moje powietrze jest moją prywatną sprawą" - kpił z walki ze smogiem. PSL i Konfederacja zgłosiły go na urząd RPO @annawojcik @szczesniak__a https://t.co/8gornnRDDB pic.twitter.com/zhprW3ty5M — OKO.press (@oko_press) December 29, 2020

Jak zaznaczył wicemarszałek Sejmu, "na opozycji nie szukamy wrogów". "Nie rozumiemy tego wściekłego ataku Platformy Obywatelskiej na nas" - powiedział. "Jest to dla mnie oburzające i nieakceptowalne, będziemy oczekiwali wyjaśnienia tej sprawy" - powiedział.

Jak mówił Zgorzelski, prof. Gwiazdowski jest gotowy na debatę ze wszystkimi kandydatami o tym, jak powinno wyglądać sprawowanie tej funkcji. "Jest to nowe otwarcie, trochę wpuszczenie świeżego powietrza do tego już trochę zaczynającego butwieć, jakby zaklętego kręgu" - wskazał.

Polityk PSL zaznaczył, że prof. Gwiazdowski prawie całe swoje życie zawodowe zajmuje się pracą na rzecz przedsiębiorców. "Ma duży dorobek naukowy, łączy go z praktyką w zakresie także działalności prywatnej. Wie w jaki sposób można, trzeba ciężko pracować, aby stworzyć miejsce pracy dla siebie i dla innych" - przekonywał.

Dziś mija termin zgłaszania kandydatów na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Kandydaci obu stron politycznych nie uzyskali poparcia większości, dlatego zgłaszamy @RGwiazdowski - kandydata roztropnego centrum.@nowePSL pic.twitter.com/HEPWnPM8J3 — Piotr Zgorzelski (@PZgorzelskiP) December 29, 2020

We wtorek politycy PSL i Konfederacji poinformowali, że prawnik i ekspert w dziedzinie prawa podatkowego prof. Robert Gwiazdowski jest wspólnym kandydatem obu formacji na Rzecznika Praw Obywatelskich. Według nich to kandydat "roztropnego centrum". Z kolei mecenas Zuzanna Rudzińska-Bluszcz została przedstawiona we wtorek jako wspólna kandydatka na RPO przez KO, Lewicę i Polskę 2050 Szymona Hołowni. Była chwalona przez te ugrupowania za to, że łączy i ma doświadczenie w pracy w biurze RPO.

Bosak o kandydacie Konfederacji i PSL na RPO: dobry pomysł na wyjście z pata politycznego

Kandydatura prof. Roberta Gwiazdowskiego na Rzecznika Praw Obywatelskich to dobry pomysł na wyjście z pata politycznego, w jakim się znaleźliśmy – uważa poseł Konfederacji Krzysztof Bosak. Szukamy kandydata, który jest w stanie uzyskać poparcie i Sejmu, i Senatu - zaznaczył.

Poseł Konfederacji był pytany w środę w Programie III Polskiego Radia, czy zgłoszona wspólnie przez Konfederację i PSL kandydatura prof. Gwiazdowskiego na Rzecznika Praw Obywatelskich była uzgadniana z ich własnym środowiskiem, ponieważ słychać krytyczne głosy ze strony Ruchu Narodowego i Młodzieży Wszechpolskiej czy też Stowarzyszenia Marsz Niepodległości.

I wiceprezes Ruchu Narodowego zaznaczył, że wystawianie kandydatur na poszczególne stanowiska polega na tym, że partie mają swoje władze i podejmują decyzje. „Uzgodnienia w sprawie wystawienia prof. Roberta Gwiazdowskiego jako kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich trwały od końca zeszłego roku. Ten pomysł narodził się równolegle w otoczeniu Koalicji Polskiej i wewnątrz Konfederacji” – powiedział Bosak.

„Sądzę, że to jest dobry pomysł na wyjście z pata politycznego, w jakim się znaleźliśmy” - ocenił. Przypomniał przy tym, że nie będzie nowego Rzecznika Praw Obywatelskich bez poparcia części opozycji w Senacie i bez większości sejmowej.

„Robert Gwiazdowski ma poglądy centroprawicowe, pełnił już funkcje państwowe z nadania centroprawicowych rządów, więc myślę, że jest akceptowalny dla PiS-u, jeżeli będzie dobra wola po stronie PiS” – mówił Bosak. „Z drugiej strony PSL, ze względu na to, że wspólnie z Konfederacją dał te podpisy, żeby zgłosić go jako kandydata – również gwarantuje poparcie w Senacie" - dodał. "Czy PiS zechce z takiej propozycji skorzystać, to już jest zupełnie inna sprawa” - zaznaczył.

„Szukamy kandydata, który jest w stanie uzyskać poparcie i Sejmu, i Senatu i liczymy na to, by być może wreszcie się udało” – podkreślił.

W rozmowie padło również pytanie, czy zgoda Konfederacji z PSL to tylko tymczasowy "romans", czy raczej długotrwały związek. Bosak zaznaczył, że tego typu analogie są błędne i podkreślił, że jest to współpraca dla konkretnych rozwiązań programowych i dla dobra Polski. „Nie możemy tutaj kierować się jakimiś uprzedzeniami politycznymi, że niektórzy posłowie któregoś klubu są +trędowaci+” – powiedział.

Dopytywany o nieprzychylne komentarze dotyczące tej współpracy ze strony polityków KO, dotyczące kandydatury Gwiazdowskiego, Bosak ocenił, że są oni zazdrośni o to, że partia z którą współpracowali, PSL, nie jest ich „przystawką” tylko prowadzi samodzielną politykę.

Rzecznika Praw Obywatelskich powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Jeżeli Senat odmówi wyrażenia zgody na powołanie rzecznika (na podjęcie uchwały wyrażającej zgodę lub sprzeciw ma miesiąc), Sejm powołuje na stanowisko rzecznika inną osobę.

Posłowie już dwukrotnie próbowali wybrać następcę Adama Bodnara na nowego RPO; za każdym razem jedyną zgłoszoną (przez kluby KO i Lewicy) kandydatką była mec. Rudzińska-Bluszc; jej kandydatury w głosowaniu dwukrotnie nie poparło jednak PiS.(PAP)

